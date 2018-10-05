Sahte sağlık rapor düzenledikleri gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi

Kastamonu merkezli 10 ilde sahte sağlık raporu düzenleyerek devleti zarara uğrattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 88 şüpheliden emniyetteki işlemleri tamamlanan 6'sı adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte sağlık raporu düzenleyip resmi belgede sahtecilik yaparak devleti zarara uğrattıkları öne sürülen kişilere yönelik çalışma yaptı. Çalışma sonucu Kastamonu, Ankara, İstanbul, Bartın, Kayseri, Muş, Sakarya, Erzincan, Muğla ve Tekirdağ'da 100 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Karar üzerine harekete geçen Kastamonu KOM ekipleri, söz konusu illerde 88 kişiyi gözaltına aldı.

Zanlılardan Kastamonu Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan H.K, B.C.K, Z.K, M.Y, R.Ü, ve A.F.K adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.F.K. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler ise tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda gözaltına alınan diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, bazı şüphelilerin de arandığı belirtildi.