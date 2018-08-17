Sarımsak Festivali kapsamında mevlidi şerif okutuldu

Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali etkinlikleri kapsamında mevlidi şerif okutuldu.

Merkez Taş Cami’de gerçekleşen mevlidi şerife ünlü mevlid hanlar katıldı. Akşam namazına müteakip başlayan mevlidi şerife Taşköprü Kaymakamı Ahmet Nuri Demir, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İbrahim Coşkun’un yanı sıra çok sayıda erkek ve bayan vatandaş katıldı.

Okunan dua ve mevlidi şerifte Taşköprülülerin ecdadının ruhuna ve şehitler için dualar edilip 32. Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali’nin hayırlara vesile olması temennisinde bulunuldu.