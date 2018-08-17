Sarımsak Festivali’nde 3 ayrı sergi açıldı

Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali etkinlikleri kapsamında, 1 günde 3 resim sergisi açılışı gerçekleşti.

İlk olarak Taşköprü ilçesinin başarılı öğretmenlerinden Hasan Barış Çiçek’in “Eskimeyen Motifler” konulu kişisel resim sergisi açıldı. Kent Tarihi Müzesi’nde gerçekleşen açılışta Başarılı Resim öğretmeni Hasan Barış Çiçek, ilçenin tarihi dokusunu ve Taşköprü Sarımsağı ile ilgili çizdiği ve sergilediği resim sergisi büyük beğeni aldı.

Kastamonu 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında ise TÜRKSOY tarafından Taşköprü Belediyesi Kültür Merkezi’nde TÜRKSOY’un 25. Yılı konulu fotoğraf sergisi açıldı.

Açılışta konuşan Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, TÜRKSOY ile ortaklaşa güzel projelere imza atmaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade etti.

Ardından ise Taşköprü Belediyesi Kültür Merkezi’nde Kastamonu Göl Eğitim Kurumları Vakfı’nca 25. Yıl buluşmaları anısına “Yolu Göl Köy’den geçenlere selam olsun” isimli fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleşti.

Sergi açılışlarına Taşköprü Kaymakamı Ahmet Nuri Demir, Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.