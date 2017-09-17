Ziyarette Satıoğlu ve Mahmutoğlu, Özel Kastamonu Anadolu Hastanesinde görevli yönetici, doktor ve sağlık çalışanlarının şehit aileleri ve gazilere gösterdikleri ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ederek, derneklerinin şiltini Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Sinan Altıkulaç’na takdim ettiler.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kastamonu Şube Başkanı Berat Satıoğlu, Özel Anadolu Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı ve Başhekimi Dr. Sinan Altıkulaç ile hastane çalışanlarına ve doktorlara şehit ailelerine, gazi ve gazi ailelerine gösterdikleri ilgiden ötürü teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.