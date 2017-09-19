Şehit aileleri ve gaziler, Başkan Babaş’ı ziyaret etti

Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği üyeleri ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği üyeleri, Belediye Başkanı Tahsin Babaş’ı makamında ziyaret etti. Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Başkanı Berat Satıoğlu ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkan Yardımcısı Hüseyin Mahmutoğlu ziyarette Belediye Başkanı Tahsin Babaş’a desteklerinden ve yaptıklarından ötürü teşekkür etti.

Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Başkanı Berat Satıoğlu, “Biz her iki dernek üyeleri olarak sizlere müteşekkiriz. Gerek gazilerimiz gerekse şehit ailelerimiz için yaptıklarınız asla unutulmayacak. Bizler ilimize yaptığınız her yatırımı da yakından takip ediyoruz. Aldığınız ödüller Kastamonulu olarak bizleri de onurlandırıyor. Tüm üyelerimizle birlikte sizlerin daima yanındayız ve boş söylemleri kınıyoruz. Kastamonu’muzun birlik ve beraberliğini temsil etmeniz ve bizlere sağladığınız desteklerden ötürü Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz adına sizlere şükranlarım sunuyorum” dedi.

Kahraman şehitlerinin emaneti olan ailelerini ve kahraman gazileri Kastamonu Belediyesi’nde ağırlamanın onurunu yaşadığını ifade eden Belediye Başkanı Tahsin Babaş ise, kendisine yapılan nazik ziyaretten ötürü şehit aileleri ve gazilere teşekkür etti.

Ülkemizin kritik bir süreçten geçtiğini söyleyen Belediye Başkanı Tahsin Babaş, bu süreçte şehit ailelerinin ve gazilerin birlikteliğinden büyük güç alındığını kaydetti. Türkiye’nin kahraman şehitlerinin ve gazileri sayesinde daima var olacağını ifade eden Başkan Babaş, “Bizlerin kapısı daima şehit ailelerimize ve gazilerimize açıktır. Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz için ne yapsak azdır. Nazik ziyaretinizle bizleri gururlandırdınız, onurlandırdınız. Güzel dileklerinizle çalışma azmimizi arttırdınız. Sizlere her daim minnettarız. Bu vesileyle bir kez daha Gaziler Günümüzü kutluyor, kahraman şehitlerimizi minnetle yad ediyorum” diye konuştu.