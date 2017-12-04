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04 Aralık 2017 12:26

Şehit Ramazan Akkaya İlkokulu’ndan yöresel ürün sergisi büyük beğeni topladı

Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesinde Şehit Ramazan Akkaya İlkokulu öğrencileri tarafından ilçenin unutulmaya yüz tutmuş yöresel ürünlerinden oluşan “Geleneğimiz, Göreneğimiz Milli Kültürümüz” konulu sergi düzenlendi.

Şehit Ramazan Akkaya İlkokulu’ndan yöresel ürün sergisi büyük beğeni topladı

04 Aralık 2017 12:26


Şehit Ramazan Akkaya İlkokulu 4/A sınıfı öğrencileri tarafından Sınıf Öğretmeni Ali Haydar Aytan rehberliğinde Pınarbaşı yöresine ait yemekleri, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel eşyaları, el sanatlarını, çocuk oyunlarını, Pınarbaşı evlerini, kaşık yapımını, sözlü kültür öğelerini unutturmamak ve bu eşsiz hazineye sahip çıkarak gelecek nesillere aktarmak amacıyla Şehit Ramazan Akkaya Yatılı Bölge Ortaokulu müsamere salonunda “Geleneğimiz, Göreneğimiz Milli Kültürümüz” konulu sergi gerçekleştirildi.


Sergide öğrenciler, Pınarbaşı’nın yerel kıyafetlerini giyerek tüm sergilenen ürünleri çağına uygun bir şekilde canlandırma yöntemi ile gelen misafirlere tanıttılar. Ayrıca Pınarbaşı’nın yaşlıları sergide konuşmacı olarak sözlü kültüre can verdiler. Serginin açılışını Pınarbaşı Kaymakamı Nebi Çanga ve Pınarbaşı Belediye Başkanı Mehmet Yılmaz tarafından açılış kurdelesi kesildi.


Serginin açılışında Pınarbaşı Şehit Ramazan Akkaya İlkokulu Müdürü Tuğrul Uçak, “Ali Haydar Aytan öğretmenimizin rehberliğinde öğrencilerimiz ve velilerimiz tarafından toplanan Pınarbaşı ilçemize ait yöresel eserleri, öğrencilerimizin annelerinin yaptığı yöresel yemekleri bütün öğrencilerimize tanıtmayı amaçladık. Öğretmenimize, öğrencilerimize ve velilerimize emekleri için teşekkür ediyoruz” dedi.


Pınarbaşı Kaymakamı Nebi Çanga ise, “İlçemizde ilk defa böyle bir çalışma yapılıyor, bu çalışmanın okulumuzda her yıl yapılmasını, öğretmenlerimiz tarafından böyle güzel çalışmalarla gelenek göreneklerimizi çocuklarımıza küçük yaşlarda öğretilmesini istiyoruz. Serginin hazırlanmasında emeği geçen öğrencilerimizi tebrik ediyorum, öğretmenimize ve velilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.




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