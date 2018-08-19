“Şehri Medeniyet Kastamonu” için çalışmalar başlıyor

Medyadoktoru Yapım bünyesinde yapımcı Savaş Uğurlu öncülüğünde 4 yılda 8 kez gerçekleşen, TBMM, Tanıtma Fonu Temsilciliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Valilikler ve Belediyelerin resmi destekleriyle gelenekselleşen projeler arasında yer alan Şehri Medeniyet Kültür projesinin yapımcısı Savaş Uğurlu, “Yeryüzünde ya da insanlık tarihinde iki türlü şehir vardır. Bir tanesi medeniyetlerin kurduğu şehir, bir tanesi de medeniyetler kuran şehirdir. Bu açıdan baktığımızda Kastamonu 7 bin yıllık tarihiyle medeniyet kurmuş şehrimizdir. Medeniyeti kurmuş ve oluşturmuş bir şehrin projemizle mensubu olmak ve bu şehrin kültürünü bütün insanlığın hizmetine sunmak her halde yaşayanlar için tarihin kendisine sunduğu en önemli fırsattır” dedi.

“Kastamonu medeniyetini dünyaya anlatacağız”

Artık dünyada trendin ulusal tanıtımlardan daha çok şehirlerin tanıtımı olduğuna da değinen Uğurlu, “Şehirler ulusların tanıtımına katkı sağlayan unsurları oluşturmaktadır. Bu açıdan Kastamonu’nun 2018 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak seçilmiş olması çok önemli bir hizmete ve farkındalığa hizmet edecektir. Bizde gelenekselleşen projemiz olan Şehri Medeniyet Kültür projemizi Kastamonu da gerçekleştirmek için yakında çalışmalara başlıyoruz. Projemizde Kastamonu medeniyetlerinden oluşan 30 parça özel tasarımın defilesi dışında Medeniyetler korosu konseri, Kastamonu ve medeniyetler sempozyumu ile resim sergisi gerçekleştirmeyi düşünüyoruz” diye konuştu.