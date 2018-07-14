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14 Temmuz 2018 17:22

Serbest bırakılan cinayet şüphelisi, savcı itirazı sonrası tutuklandı

Kastamonu merkez Başköy köyünde Cevat Mantaroğlu’nun öldürülmesi olayıyla ilgili olarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan kardeşlerden Kamil M.

Serbest bırakılan cinayet şüphelisi, savcı itirazı sonrası tutuklandı

14 Temmuz 2018 17:22

, Cumhuriyet Savcısının itirazı sonrası tekrar gözaltına alınarak tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Başköy köyünde 42 yaşındaki Cevat Mantaroğlu’nun öldürülmesi olayıyla ilgili Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan kardeşler Şahin M. ile Kamil M., çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Adli kontrol şartıyla salınan Kamil M., Kastamonu Cumhuriyet Savcısının itirazı sonrası bir gün sonra jandarma ekiplerince tekrar gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kamil M., çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak Kastamonu Cezaevine gönderildi.


Öte yandan, Başköy köyündeki silahlı kavgada yaralanan Hamdi M.’nin ise tedavisi devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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