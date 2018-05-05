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05 Mayıs 2018 20:15

Şeyh Şa’ban-ı Veli, doğum yeri olan Hanönü’nde anıldı

ı Veli Hazretleri, doğum yeri olan Hanönü ilçesinde anıldı.

Şeyh Şa’ban-ı Veli, doğum yeri olan Hanönü’nde anıldı

05 Mayıs 2018 20:15


Hanönü Merkez Camisinde mevlit okunması ve Şeyh Şa’ban-ı Veli Hazretleri hakkında vaaz verilmesiyle başlayan program, kurban kesilmesi ve dualar edilmesiyle devam etti.


Hz. Pir Şeyh Şa’ban-ı Veli Hazretlerinin anma programına Vali Yaşar Karadeniz, AK Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir, Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Tosya Belediye Başkanı Kazım Şahin, Hanönü Kaymakamı Mustafa Hamit Kıyıcı, Hanönü Belediye Başkanı Serkan Uçar, Şeyh Şa’ban-ı Veli Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Ata Eroğul, İstanbul’da faaliyet gösteren Hanönü Dernekleri Dernek Başkanları, Sivil Toplum Örgütleri temsilcileri, Kastamonu’dan ve çevre ilçelerden gelen çok sayıda vatandaş katıldı.


Programda Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Hanönü Kaymakamı Mustafa Hamit Kıyıcı, Hanönü Belediye Başkanı Serkan Uçar ve Şeyh Şa’ban-ı Veli Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Ata Eroğlu birer konuşma yaptı.


Programda mehter gösterisi ve musiki dinleti yapıldı. Hanönü meydanında açılan Hanönü Kadın Girişimciler Derneği stantları ve Tarihi Han davetliler tarafından ziyaret edildi.


Konuklara, etli pilav, pide, tatlı, yaprak sarması ve ayran ikram edildi.




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