Şeyh Şaban-ı Veli Huzur Birlik ve Aydınlanma Yolu Projesi için Başbakanlık Tanıtma Fonuna müracaatta bulunuldu. Bu kapsamda Şeyh Şaban-ı Veli Huzur Birlik ve Aydınlanma Yolu Projesi’nin son durumu ve gelinen nokta hakkında Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti (KGC) Konferans Salonu’nda toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Hakkı Köylü, Metin Çelik ve Murat Demir ile Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli Kültür Vakfı yetkilileri katıldı.

Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli Kültür Vakfı yetkilisi Süleyman Yücel, projede gelinen son durum hakkında AK Parti Kastamonu milletvekillerine bilgi vererek, Başbakanlık Tanıtım Fonuna yapılan müracaat için de destek istedi. Hz. Pir Şeyh Şabanı Veli Kültür Yolu Rotası olarak planlanan projenin iki aşamasının bulunduğunu söyleyen Süleyman Yücel, “Tümüyle uygulanmış olan birinci aşamada, Şeyh Şaban-ı Veli’nin doğduğu Yukarı Çakırçay köyünde, köyün bağlı olduğu Hanönü ilçemizde ve Taşköprü ilçemizde, proje bağlantılı farkındalık oluşturmak için toplantılar yapılmıştır. İlçe halkı ve köylüler, kültürel değer için bilgilendirilmeye çalışıldı. Bu safhada birisi 10 bin adet olmak üzere Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli’nin hayatını içeren hikaye tarzı kitapçık Kastamonu’daki tüm liselere dağıtıldı. Diğeri 5 bin adet, Şeyh Şaban-ı Veli’nin sözleri ve yorumları isimli çalışma hazırlattırılarak bastırıldı. Dağıtımı devam etmektedir. Muhatabı İstanbul’daki Kastamonulular ve Hanönülüler olan Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli ile ilgili konferanslar verildi. Hz. Pir’in doğduğu köyde bulunan akrabalarına ait türbe, civarındaki araziler ve rekreasyon alanı olarak düzenlenecek. Sahalarla ilgili teknik projeler hazırlandı” dedi.

Çalışmaların 2017 yılı içerisinde yaklaşık 8 aydan bu yana 10 kişilik gönüllü ekiple devam ettiğine işaret eden Süleyman Yücel, “Doğduğu köydeki türbe çevresindeki düzenleme ve rekreasyon alan projeleri ve kesitleri hazırlandı. İnşaatına başlandı. Ayrıca Hanönü ilçemizdeki tarihi ve Osmanlı çarşısında Kültür Evi olarak yapılacak binanın fonksiyon kazanması için rölöve ve restorasyon planları hazırlandı. Yine Taşköprü’deki Pir’in yaşadığı ev ile ilgili proje kabulü sonrasında yapılacak çalışmalar programlandı. Asıl itibariyle Kastamonu merkez Atabeygazi Mahallesi’nde, tahsisi belediyemizce Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli Kültür Vakfına verilecek olan Şeyhoğlu Konağı’nda Kültür, Turizm ve Tasavvuf Merkezi oluşturmak için çalışmalar yapıldı” diye konuştu.

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş ise yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:

“Anadolu’nun dört manevi muhafızından olan Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli’nin vefatının 450’nci sene-i devriyesi olan 2019 yılı öncesinde Şeyh Şaban-ı Veli’yi en iyi şekilde anlatmak adına başlatmış olduğumuz çalışmaları Gazeteciler Cemiyetimizin toplantı salonunda anlattık. Milletvekilimiz Sayın Hakkı Köylü, Milletvekilimiz Sayın Metin Çelik ve Milletvekilimiz Sayın Murat Demir’in katılımlarıyla gerçekleştirdiğimiz toplantımızda Şeyh Şaban-ı Veli Aydınlanma ve Huzur Rotasının Projemizi başlangıcını gerçekleştirdik. Şeyh Şaban-ı Veli Kültür Vakfımız ve ilimizin tüm dinamikleriyle birlikte değerlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Cenab-ı Hakk’ın izniyle Kastamonu’muzu her alanda hedeflerine ulaştıracağız. Büyük bir birliktelikle çıktığımız yolda hak ettiğimiz noktaya en kısa sürede geleceğimize eminim. Toplantımızda bizleri yalnız bırakmayan milletvekillerimize, basın mensuplarımıza ve kıymetli hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum.”

Yapılan bilgilendirmenin ardından söz alan AK Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir de şunları söyledi:

“Kastamonu Gazeteciler Cemiyetinde Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli Kültür Yolu Rotası oluşturulması için Başbakanlık Tanıtma Fonuna bulunulan talep ve müracaatlarla ilgili tarafımıza bilgilendirme yapıldı. Bu kapsamda elimizden gelen desteğin sağlanacağını milletvekilleri olarak beyan ettik. Ayrıca basın müzesini gezerek unuttuğumuz tarihi yeniden yaşama fırsatı bulduk.”