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Seyir halindeki aracın motorundan kedi çıktı

Kastamonu’da seyir halindeki aracın motoruna giren kedi, vatandaşların dikkati sonrası bulunduğu yerden çıkartıldı.

Kastamonu'da seyir halindeki aracın motoruna giren kedi, vatandaşların dikkati sonrası bulunduğu yerden çıkartıldı.


Kastamonu'da havaların soğumasıyla birlikte sokak hayvanları da soğuktan gizlenmek için yer aramaya başladı. Havanın soğuması sonrası bir kedi, soğuktan gizlenmek için aracın motoruna girdi. Sürücüsünün fark etmemesi sonrası motoru çalışan ve hareket eden araç, bir süre hareket etti. Yoldan geçen bir vatandaşın aracın motorundan kedi sesi duyması üzerine hareket halindeki otomobil kenara çekildi. Aracın motoru açıldı. Motorda bulunan kedi, ürkerek motordan çıktı. Aracın altına gizlenen kedi, sürücüsü tarafından yakalanarak bulunduğu mahalleyi geri bırakıldı.

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