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01 Ocak 2017 18:10

Seyir halindeki otomobil cayır cayır yandı

Seyir halindeki otomobil cayır cayır yandı

01 Ocak 2017 18:10

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde seyir halindeyken birden alev alan otomobil yanarak hurdaya dönüşürken, sürücü son anda araçtan inerek canını kurtardı.
Edinilen bilgilere göre, Tosya Bahçelievler mahallesi 100. Yıl caddesinde Cahit Barutçu’ya ait 37 KG 327 plakalı otomobilde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Görgü tanıklarının ifadesine göre seyir halinde olan otomobilin motor kısmından alev çıkmaya başladı. Alevi gören sürücü aracını durdurarak kendini dışarı attıktan sonra alevlere müdahale etmeye çalıştı. Sürücü ve çevredeki vatandaşların araca müdahale etmek istemelerine rağmen yangın bir anda büyüdü.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler alevlere müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Araç yangının ara yolda meydana gelmesi ve çevredeki binalara yakın bir noktada oluşması nedeni ile apartmanlar yaşayanlar arasında kısa süreli panik yaşanmasına neden oldu. Yangın sonrası emniyet güçleri ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeni ile soruşturma başlatırken, sürücünün yara almadığı olayda otomobil hurdaya döndü.



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