SFC Entegre Orman Ürünleri çalışanları sağlık taramasından geçti

SFC Entegre Orman Ürünleri'nde çalışan işçiler, sağlık taramasından geçti.

1976'da orman zengini Kastamonu'da il ekonomisine ve halkına yeni istihdam kapıları açarak Türkiye'nin ilk ince milim yonga levha hattı ile üretime geçen SFC Entegre Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., çalışanlarının sağlığına verdiği önemi rutin olarak gerçekleştirdiği sağlık taraması ile gösteriyor. SFC çalışanları, İş Sağlığı ve Güvenliği Mobil Aracı vasıtasıyla sağlık taramasından geçti.

Sağlık Memuru Abdullah Atlı, "Periyodik olarak gerçekleşen sağlık taramasının 2018 yılı bölümünü gerçekleştiriyoruz. Sağlık taramalarında birçok test gerçekleştiriyoruz. SFC çalışanlarının sağlığı konusunda üzerimize düşeni en iyi şekilde yapıyoruz" şeklinde konuştu.