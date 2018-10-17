SFC Entegre Şirketi, İstanbul'da boy gösterdi

"Uluslararası Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Takımları, El Aletleri Fuarı" TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleştirildi. Fuar ‘da stant açan SFC Entegre Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., sektördeki yeni trendleri, sektörün temsilcileriyle buluşturdu.

Ağaç işleme makine ve teknolojileri alanında sektörün öncü firmalarının en son ürünlerini görücüye çıkardığı, sektör trendlerinin belirlendiği ve yerli-yabancı ziyaretçiler açısından etkin olan ahşap fuarında SFC Entegre kendini gösterdi. Ürün pazarlama alt yapısının oluşturulduğu sektörün ana tedarik noktası konumunda olan Uluslararası Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Takımlar, El Aletleri Fuarı dün sona erdi.

“35 ülkeden 830 firma katıldı”

Fuar hakkında bilgi veren SFC Entegre Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. yetkilileri: "Türkiye için mobilya endüstrisi çok önemli. Burada son makine teknolojisi yan sanayisi ve katma değeri yüksek olan yeni ürünler sergilendi. 35 ülkeden 830 firmanın katılımı ile fuar gerçekleştirildi. Fuar boyunca yaklaşık 100 ülkeden 65 bini aşkın ziyaretçi stantları gezdi. Çok sayıda özellikle de Avrasya'dan yabancı ziyaretçiler oldu” dedi.

“Şehirler gelenleri ile zenginleşir”

Fuarların şehirlere gelen ziyaretçi sayısını arttırdığını belirten SFC Entegre Orman Ürünleri yetkilileri, “Çünkü onlar da mobilya konusunda bir şeyler yapabilme becerisine sahip. Çok geniş bir coğrafyadan katılım oldu. Yeni Zelanda'dan Amerika'ya, İspanya'dan Çin'e kadar dağılan bir profil görüldü. Bu da Türkiye, İstanbul ve şirketimiz için önemli bir konu. Şehirler gelenleri ile zenginleşir. Fuarların önemli bir işlevi de açıldıkları şehri zenginleştirmeleridir" şeklinde konuştu.