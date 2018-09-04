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04 Eylül 2018 10:41

Sıcak hava hayvanları da etkiledi

Hava sıcaklıklarının 30 dereceye ulaştığı Kastamonu’da bir kedi soluğu Nasrullah Camii önünde bulunan şadırvanda aldı.

Sıcak hava hayvanları da etkiledi

04 Eylül 2018 10:41

Kedinin şadırvandan suyu kanarcasına içmesi bir vatandaşın cep telefonu kamerasından görüntülendi.


Ağustos ayının bitmesine rağmen hava sıcaklıkları yurdun farklı bölgelerinde kendini gösteriyor. Sıcak havalardan ise en çok etkilenenler ise hayvanlar. Kastamonu Nasrullah Camisi önünde bulunan şadırvanda bir kedinin su içmesi cep telefonu ile görüntülendi.


Vatandaşın cep telefonu ile aldığı görüntüde yaklaşık 50 santimetre yüksekliğe çıkan kedi ağzını sudan ayırmıyor. Cep telefonu ile görüntü alan vatandaşı bile hissetmeyen kedi sudan ağzını bir saniye ayırmıyor. Su içtikten sonra rahatlayan kedi, çıktığı yerden atlayarak şadırvan yanından ayrılıyor.


Kedinin su içişini gören vatandaşlar ise bu anı gülerek geçirdiler.




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