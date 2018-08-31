Geçtiğimiz hafta Müslüman Türk Milleti olarak hep birlikte Kurban Bayramını idrak ettiklerini hatırlatan Kastamonu Veteriner Hekimler Odası Başkanı Hacı İbrahim Maşalacı, “Zira Kurbanlarımızı keserek eş, dost ve akraba ziyaretinde bulunduk. Allah kabul etsin. Aynı zamanda tatil süresinin uzun olmasıyla birlikte ülke genelinde yapılan yolculuklarda geneli dikkatsizlik ve uykusuzluk nedeniyle birçok trafik kazası meydana geldi. Çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybederken bir sürü ocak söndü ve birçok vatandaşımızda yaralandı. Buradan hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyorum” dedi.

Kurban Bayramında Kastamonu’da kesilen kurbanlık hayvanlarda halk sağlığı açısından oldukça önemli olan başka bir gerçeğin daha ortaya çıktığını vurgulayan Maşalacı, “Tarım İl Müdürlüğünün resmi verilerine göre il genelinde kesilen kurbanlık hayvanlarda 15 tüberkülozlu (veremli) hayvan vakası bildirilmiştir. Bunun dışında Türkiye genelinde de birçok tüberküloz vakası tespit edilmiştir. Tüberküloz hastalığı tüm evcil hayvanlarda ve insanlarda görülen başta solunum sistemi olmak üzere birçok farklı organa yerleşebilen uzun ve sinsi seyirli bir hastalıktır. Hastalığın etkeni Mycobacterium Tuberculosis, M.bovis, M.avium olarak belirlenmiştir. Kongenital yolla, solunum yoluyla, alimenter yolla, genital yol ve deri yoluyla bulaşmaktadır” diye konuştu.

Uygun olmayan bakım ve beslenme koşulları nedeniyle sığır tüberkülozunun görülebileceğini ifade eden Maşalacı, “Ayrıca sığır tüberkülozu, ‘insanlarda da görülebilen zoonoz bir hastalıktır.’ Hayvanlarda özellikle akciğer, diğer organ ve dokularda kazeöz (peynirleşme) karakterde tüberküllerin oluşmasıyla belirlenen kronik ve bulaşıcı enfeksiyöz bir hastalıktır. Hayvanlarda tüberküloz etkenleri vücuda genellikle solunum ve sindirim yoluyla girerek hastalık meydana getirir. Hayvanların barınaklarda çok sıkışık bulunmaları, hijyenik koşulların iyi olmaması, uygun olmayan bakım ve beslenme koşulları, temiz hava ve egzersiz yetersizliği, dışarıdan sürüye kontrolsüz hayvan girişi, enfekte hayvanların sütleriyle buzağıların beslenmesi hastalığın bulaşmasını ve yayılmasını kolaylaştırır. İnsanlara bulaşma genelde enfekte et ve sütün tüketilmesiyle gerçekleşir” şeklinde konuştu.

Veteriner hekim kontrolü olmaksızın kesilen hayvanların etlerini tüketmekten kaçınılması gerektiğini vurgulayan Maşalacı, “Gıda güvenilirliği açısından önemi, Tüberkülozlu etlerin tüketilmesi insan sağlığını tehdit eder; ancak kesimhanelerde veteriner kontrolü altında hastalıklı etlerin gıda zincirine katılması mümkün değildir. Tüberküloz hastalığından korunmak için kesimhaneler dışında, veteriner hekim kontrolü olmaksızın kesilen hayvanların etlerini tüketmekten kaçınınız. Kırmızı eti çiğ veya az pişmiş olarak tüketilmemesi gereklidir. Isıl işlem görmemiş süt ve süt ürünlerin tüketime sunulmaması gerekir” ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanlığının sığır tüberkülozu ile mücadele kapsamında ülke genelindeki tüm hayvanları tüberküloz taramasından geçirmesi gerektiğini ifade eden Maşalacı, şöyle konuştu: “Hastalıkla mücadelede Tarım ve Orman Bakanlığımız, ruhsatlı kesimhanelerde kesilen hayvanlarda kesim sonrası yapılan muayenede hastalık tespit edilmişse kesilen hayvanın bulunduğu işletme İl/İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince mevcut tüm sığırlarda, tüberkülozunun varlığı yönünden hastalık taraması yapılır. Sığır tüberkülozuyla mücadele kapsamında karantina, kesim ve imha tedbirleri uygulanır. Sığır tüberkülozu tespit edilen hayvanın bulunduğu işletmede, sürüye ait altı haftalıktan büyük tüm hayvanlarda tüberkülin testi uygulanır. Pozitif sonuç veren sığırlar şarta tabi kesime sevk edilir ve işletme karantinaya alınır. Lakin bu uygulama sınırlı bir şekilde olmaktadır. Ayrıca karantina süresinden sonra işletme sahibi tekrar işletmesine aldığı hayvanları hayvan pazarından ya da hayvan ticaretiyle uğraşan kimselerden satın almakta olup aldığı hayvanların kontrolü yapılmamaktadır. Dolayısıyla yapılan tüm işlemler boşa gitmiş olmaktadır. Ülkemizde önemli ve yaygın olarak görülen tüberküloz hastalığının önlenmesi için Bakanlığımız, ülke genelinde tüm hayvanlar da tüberküloz taraması yapmalıdır. Yapılan taramada kullanılan test sadece tüberkülin testi olarak değil ELİSA yöntemi de kullanılmalıdır. Ayrıca karantina süresinden sonra işletme sahiplerinin hastalıktan ari işletmelerden hayvan alımı yapması sağlanmalıdır”