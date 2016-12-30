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30 Aralık 2016 20:02

Sinop’taki kazada ölen öğrenci Tosya’da defnedildi

Sinop’taki kazada ölen öğrenci Tosya’da defnedildi

30 Aralık 2016 20:02

Sinop’un Saraydüzü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Ali Kuzyaka Kastamonu Tosya’da son yolculuğuna uğurlandı.
Sinop’un Saraydüzü ilçesi ile Çorum’un Kargı ilçesi arasında, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu meydana gelen kazada Sinop Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi olan Tosyalı Ali Kuzyaka’da (19) hayatını kaybetmişti.
Ali Kuzyaka için cuma namazına müteakip cenaze namazı kılındı, helallik alındı. Kılınan cenaze namazının ardından sevenlerinin omzunda son yolculuğuna uğurlanan Ali Kuzyaka Suluca Köyü’nde defnedildi.
Cenaze namazında arkadaşları gözyaşlarını tutamadı. Ali Kuzyaka’nın Tosya Anadolu Lisesi mezunu olduğu ve Sinop Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.



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