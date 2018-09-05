Siyasetçiler, yüksek lisans diplomalarını aldılar

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş ve AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü, Kastamonu Üniversitesi (KÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı’nı tamamladılar. Bu kapsamda Başkan Babaş ve İl Başkanı Ünlü, yüksek lisans diplomalarını Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın’ın elinden aldılar.

Diploma töreni sonrasında açıklamalarda bulunan Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın, eğitimlerini tamamlayarak diplomalarını alan Belediye Başkanı Tahsin Babaş ile AK Parti İl Başkanı Doğan Ünlü’nün azminin diğer siyasetçilere örnek olması gerektiğine dikkat çekti.

Yüksek lisans eğitimini tamamladığı için mutlu olduğunu ve eğitimin yaşı olmadığını belirten Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş ise, “Görevde olduğum sürece öğrenmek, bilgi almak için uğraştım. Bu bize büyük fayda sağladı. Hem çağın gelişen teknolojilerine ayak uydurmak hem bilimsel verileri öğrenmek hem de iş hayatımızdaki bütün öğretileri öğrenebilmek için devamlı okumak gerekir” dedi.

AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü de, yüksek lisansını tamamladığı için mutlu olduğunu ifade ederek, üniversite çalışanlarına teşekkür etti.