Diğer
Kategoriler
05 Eylül 2018 16:25

Siyasetçiler, yüksek lisans diplomalarını aldılar

Kastamonu Üniversitesinde Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı’nı tamamlayan Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş ile AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü diplomalarını aldı.

Siyasetçiler, yüksek lisans diplomalarını aldılar

05 Eylül 2018 16:25


Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş ve AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü, Kastamonu Üniversitesi (KÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı’nı tamamladılar. Bu kapsamda Başkan Babaş ve İl Başkanı Ünlü, yüksek lisans diplomalarını Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın’ın elinden aldılar.


Diploma töreni sonrasında açıklamalarda bulunan Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın, eğitimlerini tamamlayarak diplomalarını alan Belediye Başkanı Tahsin Babaş ile AK Parti İl Başkanı Doğan Ünlü’nün azminin diğer siyasetçilere örnek olması gerektiğine dikkat çekti.


Yüksek lisans eğitimini tamamladığı için mutlu olduğunu ve eğitimin yaşı olmadığını belirten Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş ise, “Görevde olduğum sürece öğrenmek, bilgi almak için uğraştım. Bu bize büyük fayda sağladı. Hem çağın gelişen teknolojilerine ayak uydurmak hem bilimsel verileri öğrenmek hem de iş hayatımızdaki bütün öğretileri öğrenebilmek için devamlı okumak gerekir” dedi.


AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü de, yüksek lisansını tamamladığı için mutlu olduğunu ifade ederek, üniversite çalışanlarına teşekkür etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KASTAMONU HABERLERİ
KASTAMONU HAVA DURUMU
22
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Cuma
    Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Cumartesi
    Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    22°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç