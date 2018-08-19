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19 Ağustos 2018 11:47

Şoka giren sürücü, kaza yaptığı otomobiline binip gitmek istedi

Kastamonu-Ankara karayolunda Kadıdağı mevkinde otomobiliyle takla atan sürücü, şoka girmesi sonucu kullanılamaz hale gelen aracının direksiyon başına geçti ve olay yerinden gitmek istedi.

Şoka giren sürücü, kaza yaptığı otomobiline binip gitmek istedi

19 Ağustos 2018 11:47

Polis ekiplerinin müdahalesi sonucu yaralı sürücü, aracından indirilerek hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Ankara karayolunda Kadıdağı mevkinde Davut Çakır (71) idaresindeki 34 DU 7533 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampolde takla attı. Yaşanan kazada şok geçiren sürücü Davut Çakır, bir süre sonra kendisine geldikten sonra aracına doğru yöneldi. Kullanılamaz hale gelen aracının direksiyon başına geçerek olay yerinden gitmek isteyen Davut Çakır, polis ekiplerinin müdahalesi sonucu aracından indirildi. Olay yerine çağrılan 112 acil servis ekiplerince yaralı sürücü Davut Çakır, Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.




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