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03 Aralık 2017 17:22

Spor Toto 2. Lig: Kastamonuspor 1966: 0 - Afjet Afyonspor: 0

Kastamonuspor 1966, Spor Toto 2.

Spor Toto 2. Lig: Kastamonuspor 1966: 0 - Afjet Afyonspor: 0

03 Aralık 2017 17:22

Lig Kırmızı Grup’ta sahasında konuk ettiği Afjet Afyonspor ile 0-0 berabere kaldı.



Stat: Gazi


Hakemler: Selim Özen xxx, Tolga Dede xx, Mert Türk xx


Kastamonuspor 1966: Bekir Sevgi xxx, Doğan Can Otman xx, Ümit Karaal xxx, Oğuz Özden xxx (Erkan Sekman dk. 75 x), Çağrı Bülbül xx (Ömer Can Sokullu dk. 60 xx), Youssef Yeşilmen xxx, Ali Kucik xxx, Savaş Tağa xxx, Faruk Öcal xxx, Ferit Erişçi x, Tayyib Kanarya xx (Muhammet Haşim Çoban dk. 60 xx)


Afjet Afyonspor: Bekir Demircan xxx, Türker Toptaş xx, Bayran Çetin xx, Yasin Yener xxx, Samet Cantürk xx, Nazmi Candoğan xx, Ali Kılıç xxx, Emre Pehlivan xx (Tuğay Adamcıl dk. 85 ?), İsmet Benli xx, Oltan Karakullukçu xxx (Abdulkadir Kuzey dk. 68 x), Murathan Buruş xx (Uğur Durmuş dk. 71 x)


Sarı kartlar: Youssef Yeşilmen (Kastamonuspor 1966), Uğur Durmuş (Afjet Afyonspor)




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