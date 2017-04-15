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15 Nisan 2017 09:30

Sultan Kent sakinlerinden Başkan Babaş’a teşekkür ziyareti

Kastamonu’da Saraçlar Mahallesi Sultan Kent sakinleri Belediye Başkanı Tahsin Babaş’ı makamında ziyaret ederek teşekkür ettiler.

Sultan Kent sakinlerinden Başkan Babaş’a teşekkür ziyareti

15 Nisan 2017 09:30


Kastamonu’da Saraçlar Mahallesi Sultan Kent sakinleri, Belediye Başkanı Tahsin Babaş’ı ziyaret ederek siteye yapılan çalışmalardan ötürü teşekkür ettiler. Siteler adına konuşan Burak Demirarslan, Başkan Babaş’a Saraçlar Mahallesi’ne ve Sultan Kent’e verdiği desteklerden ötürü site sakinleri adına teşekkür etti. Kastamonu’nun her alanında Belediyenin çalışmaları olduğunu ve ilin hızla geliştiğini belirten Demirarslan, “Biz vatandaşlar olarak yapılan hizmetlerden çok memnunuz. Sizlere teşekkür ediyoruz” diye konuştu.


Ziyaretçilere nezaketlerinden ötürü teşekkür eden Belediye Başkanı Tahsin Babaş, “Bizlerin görevi milletimize hizmet etmektir. Biz milletin hizmetkarıyız. Kastamonumuzun her noktada güçlenmesi adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sizlerden aldığımız güçle projelerimizi hızla tamamlayacağız. Bizleri ziyaretlerinizle onurlandırdınız. Cenab-ı Hak ömür verdiği sürece bizlere duyulan bu güveni boşa çıkartmayacağız” dedi.




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