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27 Ağustos 2018 14:12

Sürücüler ceza yazmak yerine çikolata ikram edildi

Daday İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, ilçe genelinde trafik uygulaması yaptı.

Sürücüler ceza yazmak yerine çikolata ikram edildi

27 Ağustos 2018 14:12

Uygulamada sürücülere ceza yerine çikolata ikram edildi.


Daday İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, ilçe genelinde trafik uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada evraklarını hazırlayan sürücüler, karşılarındaki polisin çikolata ikramıyla şaşkınlık yaşadı. Bayram tatilinin sona ermesinin ardından denetimlerini sıklaştıran trafik ekipleri, sürücülerin kazasız bir şekilde evlerine dönmeleri için seferber oldu. Sürücülerin dikkatli olması ve emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılarda bulunan ekipler, sürücülere ceza yazmak yerine çikolata ikram etti. Polisin uygulaması sürücüler tarafından memnuniyetle karşılandı.




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