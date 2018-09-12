Sürücülere, 1 haftada 33 bin lira para cezası kesildi

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü, polis sorumluluk sahası bölgesinde 5 Eylül-12 Eylül tarihleri arasında son bir haftada 2 bin 465 araç sürücüsü emniyet kemeri yönünden denetlendi. Emniyet kemeri takmayan 310 araç sürücüsüne toplamda 33 bin 480 TL idare para cezası uygulandı. Kastamonu Emniyet Müdürlüğü, yaptığı yazılı açıklamada, “Sürücülerimiz ve yolcularımızın güvenli bir trafik ortamında bulunmaları için tüm birimlerimizce emniyet kemeri kullanımı, seyir halinde cep telefonu ile konuşma ve tehlikeli şerit değiştirme konularında sürücülere yönelik denetimler yoğunlaştırılarak devam edecektir” denildi.