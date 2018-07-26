Tahsin Babaş, basın mensuplarıyla yemekte bir araya geldi

Belediye Hizmet Binasında verilen yemek sonrası açıklamalarda bulunan Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, “Aktekke Mahallesi’nde bir yer buldum, oraya da semt sahası yapmaya başlıyorum. Şahin Tepesi’nde, İsmailbey Mahallesi’nde, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde mükemmel semt sahası kurduk. Bu gibi hizmetlerimizde durmadan devam ediyor. Mahalle, kale ve çarşıda çalışmalarımız sürüyor. Mahallelerde sokak sağlıklaştırmalarımız sürüyor. Bakırcılar Çarşısı’nda artık bütün çatılar bitti, dış sıvalara başladık. Nasrullah Meydanı’nda yıllardır söylenen ama yapılamayan yayalaştırmayı yaptık. Meydan Türkiye’de aranan meydanlar haline geldi. Şimdi de 2’nci kısım çalışmaları Münire Medresesi tarafından devam ediyor. Tamamen burası yayalaştırılacak. 1 ayda tamamlanacak. Kasaplar Hali’nin önünü de bir meydan haline getiriyoruz. Bankalar Caddesi’ni de buraya dahil ediyoruz. Kale de restorasyon çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Her yer elimiz var. İlimizde bu tarihi doku birlik ve beraberlik içerisinde korunmaya ve yaşatılmaya çalışılıyor. Bundan sonra daha hızlı hareket etmemiz lazım. Dünya Miras Listesi’ne müracaat ettik. Geçen hafta bunun alt komisyonu olan ICOMOS şehrimize geldi ve burada bir takım sempozyumlar ile geziler düzenlediler. Kültürel konudaki çalışmalarımızı biraz daha hızlandırıp, sivil toplumun desteğini biraz daha yanımıza alıp, çok yakın zamanda Dünya Kültür Miras Listesi’ne gireriz. Tarihi turizmi, doğa turizmini sevenler dünyada çok. Onun için bu özellikleri bir araya getirip, insanları ilimize çekmek bizim elimizde. Onun için doğru yolda gittiğimize inanıyorum” dedi.

Olukbaşı’nda yapımı süren rezidanslara değinen Başkan Babaş, “Adını şimdilik KastaMALL denilen yeri çalışmaları devam ediyor. Onun adını önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşacağım. Orada 5 yıldızlı otel, alışveriş merkezi ve rezidans yapım çalışmaları devam ediyor. Onun maliyeti 130 milyon TL’lik bir proje. Orayı yapan firmaya teşekkür ediyorum. Verilen program dahilinde çalışmaları devam ediyor. Taşınan devlet hastanesinin yerine 250 yataklı Rehabilitasyon ve Fizik Tedavi Hastanesi yapılacak. Önümüzdeki günlerde Kalkınma Bakanlığı’ndan randevu alıp, bunun tarihini netleştireceğiz. Eski Şerife Bacı Hastanesi’nin olduğu yere bir spor salonu yapılması için çok yakın zamanda ihalesi yapılıyor. Türkiye’deki en modern şeklide yapılacak bir salon olacak. 3 kademeli, oturma birimleri hidrolik hareket edebilen bir salon şehrimize yapılacak” diye konuştu.

İl merkezinde kalan sanayilerinin il dışına taşınması için çalışmaların sürdüğünü söyleyen Başkan Babaş, “800 bin TL bir ücretle 600 bin metrekare üzerinde bir arazi alıp, Maslak Sanayi Kooperatifi’nin bünyesine geçirildi. Bundan sonrada emin adımlarla yeni sanayimizi kurmaya devam ediyoruz. Ayrıca Kastamonu’nun 50 yıllık içme suyu ihtiyacını karşılayacak Kırık Barajı yapılıyor. Buradaki amaç, Kastamonu halkının en kaliteli suyu içmesi. Tertemiz içme suyunu Kastamonu’ya kazandıracağız. Şu anki içme suyumuzda dünyadaki en kaliteli içme suyundan bir tanesi. En güvenilir su, musluğunuzdan akan sudur. Bu sene bu su sistemlerimize yenilemek için Devlet Su İşlerimize müracaat etmiştik. 120 milyonluk yatırımı DSİ programa aldı. Yani Kırık Barajımızdan gelen su havalimanın yanına yapılacak, arıtma tesisinde arıtılacak ve yeni bir sistemle şehre verilecek. Bu da Kastamonu için çok önemli olarak gördüğüm projeler arasında. Atık Su Arıtma Tesisi Projesi’nin bedeli de yaklaşık 120 milyon TL. Bu proje de AB bizi biraz geciktirdi. Fakat inanıyorum ki, bu sene bu projeye başlanıp, kısa zamanda da bitirmeyi planladı. AB’yi beklememizdeki amaç yüzde 85’i hibe olan bir programı yürütüyoruz. Kısa zamanda bitirip, Kastamonu’ya hizmete sunmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.

Kastamonu’daki riskli yapılara değinen Başkan Babaş, “Mevcut mevzuat doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürdük. Çoğu bölgemiz kentsel dönüşümden yararlanmaktadır. Buradaki amaç insanlarımız daha güvenilir, daha dayanaklı binalarda oturtturmak. Onun için bayağı yol aldık. Şehrimizin her mahallesinde rekreasyon alanı ve park çalışmalarımızı yaptık, yapıyoruz. Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek, Hologram Merkezi kurduk. Türkiye’nin en temiz şehri unvanın aldık. Kastamonu’ya gelen herkes buranın çok temiz olduğunu belirtmekten geri kalmıyor. Çok çöp tüketen bir il haline geldik. O nedenle bizim bundan sonraki amacımız yerinde çöpü toplamak. Bunun için çalışmalarımıza başladık. KASMİB’i kurduk. Bütün ilçelerden çöpü getirip, Sarıyonca köyünde katı atık bertaraf tesisinde topluyoruz” ifadelerini kullandı.

Katı Atık Bertaraf Tesisinde enerji üretmeye başladıklarını açıklayan Başkan Babaş, şunları kaydetti: “Oradaki firma ürettiği enerjinin yüzde 57,25’ini birliğe yatıracak. Hem şeffaflığımız açıdan, hem doğru iş yapmamızdan başarılı bir çalışma olduğuna inanıyorum. En önemli çalışmalarımızdan biri şehrimizdeki tarihi yerlerin levhalandırılmasıdır. Kastamonu’da ne gerekli ise elimizi attık. Sosyal Projelerde Türkiye’de birinci olduk. Cumhurbaşkanımızdan ödül aldık. Yine evde yaşlı bakım hizmetlerimizi Türkiye’de karşılaştırma yapsalar 1’inci oluruz. Ayrıca Sosyal Marketimiz kuruluş amacıyla, yapısal amacıyla Türkiye’de en iyilerinden biridir. Sosyal projelerde en iyi olan iller arasındayız. Kastamonu’da belediyecilik konusunda iddialıyız. Türkiye’de ilk 3’e bizim belediyemiz girer. Üstün bir belediyecilik anlayışı ile görevimiz sürdürüyoruz. Eksiklerimizi günden güne kapatarak, çalışmalarımıza devam ediyor. 24 saat çalışıyoruz. Türkiye’de en iyi belediyecilik yapan belediyeyiz. İzlenebilirlik açısında Türkiye’de 4’üncü belediye olduk. Vatandaşlarımız tarafından hizmetleri en iyi izlenebilir iller arasındayız.”