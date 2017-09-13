Tahsin Babaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ödülünü aldı

Üç yıl gibi kısa bir sürede 228 kategoride 957 projenin startını veren ve 140 milyon TL’lik yatırımı Kastamonu’ya kazandıran Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, İl Belediyelerinin Sosyal Sorumluluk Projeleri kategorisinde birinci olan Kastamonu Çocuk Trafik Eğitim Parkuru projesinin ödülünü AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

AK Parti Genel Merkezi Yerel Yönetimler Başkanlığı’nın yaptığı değerlendirmeler sonucunda ödüle layık görülen Kastamonu Çocuk Trafik Eğitim Parkuru projesinin ödülünü Belediye Başkanları İstişare Toplantısı’nda, Belediye Başkanı Tahsin Babaş’a ödülünü veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kastamonu’yu yakından takip ediyorum. Her alanda önemli projeler üretiyorsunuz. AK Belediyecilik anlayışı bu. Yaptığınız çalışmalardan ötürü tebrik ediyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden Kastamonu adına bu ödülü aldığını ifade eden Belediye Başkanı Tahsin Babaş ise, “Sayın Cumhurbaşkanımızın iyi dilekleri ve ilimize olan ilgisi bizleri hem onurlandırdı hem de gururlandırdı. Ülkemizin 2023 hedefleri ve Büyük Türkiye’nin güçlü ili Kastamonu hedefimiz doğrultusunda var gücümüzle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Cenab-ı Hak ömür, asil hemşehrilerimiz de destek verdiği sürece gelecek nesiller için laf değil hizmet üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Çocuk Trafik Eğitim Parkuru’nun gelecek nesiller için çok önemli olduğunu da ifade eden Başkan Babaş, “Trafiğe hayat katacağına inandığımız bu projemizle aynı zamanda toplumsal bilinçlendirmeyi de ailenin en değerli ferdiyle yapıyoruz. Bugün 5 bin öğrencimize eğitim vermiş olmaktan ve trafik kurallarını öğreterek daha bilinçli bir neslin yetişmesine katkı sağlamaktan ötürü mutluyuz. Kuzeykent Mahallemizde Harikalar Diyarı ile entegreli olarak kurulan ve çocuklarımızın eğlenirken öğrenmesi amaçlanan Çocuk Trafik Eğitim Parkuru yaklaşık 7 bin metrekare alan üzerine kurulmuş bölgenin alanındaki en iyi Çocuk Trafik Eğitim Parkuru olma özelliğini de taşımaktadır. Bu projemizin değerli büyüklerimizden de takdir alması AK Belediyecilik anlayışının gelecek nesillere verdiği önemi de birkez daha göstermektedir” ifadelerini kullandı.

Başkan Babaş, ayrıca her projede kendisine destek veren Kastamonu halkına da şükranlarını iletti.