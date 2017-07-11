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11 Temmuz 2017 14:42

Tahsin Babaş, TÜM-KARDER tarafından ‘Yılın Belediye Başkanı’ seçildi

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, TÜM-KARDER tarafından ‘Yılın Belediye Başkanı’ seçildi.

Tahsin Babaş, TÜM-KARDER tarafından ‘Yılın Belediye Başkanı’ seçildi

11 Temmuz 2017 14:42


Tüm Karadeniz İlleri Kültür Turizm Eğitim Derneği (TÜM-KARDER), Karadeniz’e kıyısı olan 18 il değerlendirilerek her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiği yılın bürokratları, belediye başkanları, milletvekilleri ve iş adamları çalışması tamamlandı. Bu çalışma doğrultusunda 2016 yılının Belediye Başkanı olarak Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş seçildi. Bu doğrultuda TÜM-KARDER Genel Başkanı Osman Işık ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Tahsin Babaş’ı makamında ziyaret etti.


Ziyarette TÜM-KARDER Genel Başkanı Osman Işık, “Turizm, kültür, sanat ve eğitim alanlarında başarılı çalışmalar yapan belediye başkanı Tahsin Babaş’ı 2016 yılının Belediye Başkanı olarak seçtik. Kendisi çok doğal ve çalışkan bir belediye başkanı. Birçok projesi Karadeniz’imizin güzide illerine örnek olacak türden. Kendisini tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz” dedi.


Nazik ziyaretlerinden ötürü misafirlerine teşekkür eden Belediye Başkanı Tahsin Babaş, “Halka hizmet Hakka hizmettir” düsturuyla çıktıkları yolda mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmaların sürdüğünü belirtti.


En büyük gücü Kastamonu halkından aldıklarının da altını çizen Belediye Başkanı Tahsin Babaş, kendisini böyle bir ödüle layık gören TÜM-KARDER üyelerine teşekkür ederek, “Bizlerin amacı Kastamonumuzu her alanda hak ettiği noktaya taşımaktır. Çalışmalarımızın her alanda takip edildiğini biliyoruz. Üzerimizdeki sorumluluğun farkındayız. Bizlere her daim destek olan değerli hemşehrilerime şükranlarımı sunuyor, var güçleriyle Kastamonu’yu bir adım daha ileriye taşıya bilmek için çalışan mesai arkadaşlarımıza ise teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.


Ziyaret TÜM-KARDER Başkanı Osman Işık’ın Yılın Belediye Başkanı plaketini Belediye Başkanı Tahsin Babaş’a teslim etmesi akabinde çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.




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