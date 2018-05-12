Toplantıda değerlendirmede bulunan Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) ile Tarihi Kentler Birliği Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen, 50 bin nüfusunu geçen belediyelerin acilen Koruma, Uygulama ve Denetim Müdürlüğünü (KUDEB) kurmaları çağrısında bulundu.

“Tarihi Kentler Birliği’nin Kuruluşu ve Gelişme Süreci” başlığı altında Tarihi Kentler Birliği Kastamonu Buluşmaları adı altında Tarihi Kentler Birliğinin 2018 Yılı Meclis Toplantısı Kastamonu Belediyesi’nin ev sahipliğinde Ilgaz Dağı Milli Parkı’nda bulunan Ilgaz Mountain Resort Hotel’de yapıldı.

Tarihi Kentler Birliğinin Meclis Toplantısının ardından değerlendirmelerde bulunan Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) ile Tarihi Kentler Birliği Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen, valiliklerin ve özellikle de belediyelerin bir yol haritasının olması gerektiğine işaret ederek, “Yol haritası olduğu zaman artık ödenek yok sözünün ortadan kalktığını görüyorsunuz. Yol haritası olmadığında bir proje hazırlanıyor ve hep birlikte bu projeye ödenek bulmaya çalışıyoruz. Böyle olmaz, bu yüzden yol haritanızın belli olması gerekiyor” dedi.

Kastamonu’nun koruma tarihinde özel bir yerinin bulunduğunu söyleyen Prof. Dr. Sözen, “Çünkü Tarihi Kentler Birliğinin İçişleri Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı ile birlikte burada yapmış olduğu ve ileri hedeflerin saptandığı toplantıyla gelecek için Avrupa Konseyinin kararlarını da içerecek şekilde burada büyük bir tartışmaya neden oldu. Bu başarılı tartışma kendisini daha sonra 52 belediye ile beraber Bursa’da bugün gördüğünüz 18’inci yılını kutladı” diye konuştu.

Kastamonu’da gerçekleştirdikleri toplantıda süreklilik kavramına da dikkat çektiklerini belirten Sözen, “Burada bulunmamızın bir değer önemli nedeni de süreklilik kavramının altını somut olarak çizmektir. Dikkatle gördüğünüz gibi süreklilik kavramı bir nevi bugün kanıtlanmış oldu. Düne kadar bu konuları bilim insanları yer almıştı şimdi sahipleri olan belediyeler alıyor. Onların birikimlerini ve kendi yaptıkları kentlerdeki çabalarını ve kurdukları kadroların beraberliğini vurgulayarak bugün kentlere sahiplik duygusunu veriyor. Demek ki ikinci başlığımız süreklilik kadar sahiplik duygusudur. Benim bundan sonraki dileğim, belediyelerimizin bu yaptıkları kolay gibi gelmesin sizlere biten bir projenin kurullardan geçirilmesi sürecini, bu projelere kaynak bulma sürecini, sokak siluetini elde etme sürecini ne kadar büyük zorluklar içerisinde geçtiğini iyi bilirim. Bu yüzden Kastamonu Belediyesini başta olmak üzere belediyelerimizi kısa zamandaki bu büyük başarılarından ötürü kutluyorum. Devamını da diliyorum” şeklinde konuştu.

Kastamonu’da tarihi ve kültürel eserler bakımından başlayan işlerin birkaç yıl sonra Dünya düzeyine ulaşacağına inandığını vurgulayan Prof. Dr. Sözen, “Çünkü Safranbolu’da 1970’li yıllarda başladığımız zaman ‘nereden çıktı UNESCO’ demişlerdi. Bizde ‘yeter ki varlığınızı yitirmeyin, yeter ki varlığınızı bütünüyle koruyun, o gün gelecektir’ ve dediğimiz gibi de oldu. Bu sayede bütüncül korumayı ilk Safranbolu’da başardık. Ama bunun kaynağında da Kastamonu’yu unutmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Kastamonu’nun sorumluluğu büyüktür” diyen Sözen, şöyle konuştu:

“Bu bakımdan diğer kurum ve kuruluşlar, Kastamonulular, Türkiye’de ve yurt dışında yaşayan Kastamonulular, yerel yönetimimize, belediye başkanımıza isteklerine cevap verecek bir katılımı beraberinde getirmek zorundayız”

Türkiye’nin kültür tarihinin doğru yazılması gerektiğini ifade eden Sözen, şunları kaydetti: “Yerel yönetimsiz kültür tarihi yazılamaz diyoruz, yerelden başlayan bir bütüncül tarihe ulaşılamaz diyoruz”

50 bin nüfusunu bulan belediyelerin Koruma, Uygulama ve Denetim Müdürlüğünü (KUDEB) hemen kurmaları çağrısında bulunan Sözen, şunları söyledi: “50 bin nüfusunu geçiyorsanız hemen KUDEB’inizi kurun, bunu ilk kuran Gaziantep olmuştur. Antep’in halini şuanda görüyorsunuz”

“Yaşadığımız şehirlerin fark edilmeyen değerlerini hem restore ederek hem yaşatarak hem de şehirle bütünleştirerek geleceğe taşımak istiyoruz”

Tarihi Kentler Birliği ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ise, Tarihi Kentler Birliğinin Meclis Toplantısını Kastamonu’da yaptıklarını belirterek, “Öncelikle Kastamonu Belediye Başkanımıza ev sahipliğinden ötürü teşekkür ediyoruz. Tarihi Kentler Birliği, bir okul olarak, bir eğitim alanı olarak çok güzel toplantılara ev sahipliği yaptı. Kentlerimizi korumak, miras olarak görmek ve bu mirasın kıymetini anlamak ve bunu geleceğe taşıyabilmek için Kastamonu Belediye Başkanlığımızın sunumunda da gördük ve yine de Türkiye’de bu anlamda özellikle şehirlerimizin hafızasını oluşturan müzelerimizle ilgili Müze Özendirme Yarışmasında dereceye giren tüm Belediyelerimize ödüllerini takdim ettik” dedi.

Tarihi Kentler Birliğinde artık yeni bir sürecin başladığına dikkat çeken Çiftçi, “Tarihi Kentler Birliği Başkanlığında henüz birinci haftamız. Allah’ın izniyle bizde Tarihi Kentler Birliği’ni almış olduğumuz noktadan çok öteye taşımak istiyoruz. Nasıl öteye, yaşadığımız şehirleri daha iyi koruyarak, yaşadığımız şehirde fark edilmeyen değerleri hem restore ederek hem yaşatarak hem de şehirle bütünleştirerek geleceğe taşımak istiyoruz. İnşallah rabbimiz bu yolda bizlerin yardımcısı olsun” diye konuştu.

“Kastamonu, tarihi günlerden birisini yaşadı”

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş da, Kastamonu’nun tarihi günlerden birisini yaşadığını ifade ederek, “Tarihi Kentler Birliğinin Meclis Toplantısı Kastamonu’da yapıldı. Türkiye’nin her tarafında üye belediyeler Kastamonu’ya akın akın geldi. Salonumuzda boş yerimiz kalmadı. Toplantıya büyük katılım sağlandı. Bu toplantıda Kastamonu’da masaya yatırıldı. Bizlerde Kastamonu’da neler yaptığımızı anlattık. Gerçekten Kastamonu için tarihi bir günü yaşadık” şeklinde konuştu.

Kastamonu’nun en önemli varlığının Kültür Varlığı olduğuna işaret eden Başkan Babaş, “Kastamonu’da bin 827 tane taşınmaz tescilli kültür varlığı vardır. Bununla da Türkiye’de 11’inci sıradayız. Sivil mimarın tescilli binalar açısında da Türkiye’de 8’inci sırada bulunuyoruz. Ben, 4 yıllık Belediye Başkanlığım sürecinde bu konuda elimizden geldiği kadarıyla çok ciddi çalışmalar yaptığımıza inanıyorum. Bundan sonrada daha güzel çalışmalara Kastamonulular olarak yani her kurum ve kuruluşu ile birlikte hep beraber bu iş için daha hızlı hareket etmemiz gerektiğini söylüyorum. Bunu gerçekleştirmemiz lazım. Çünkü bizim için tarihi ve kültürel dokunun ayağa kalkması gelecek nesillerimiz için çok önemli” ifadelerini kullandı.

Başkan Babaş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Tarihi kültürel dokunun ayağa kaldırılmasında yarışan en önemli illerden birisi de Kastamonu’dur. Bununda damgasını burada vurduk ve vurmaya da devam edeceği inşallah”

Ayrıca Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Meclis Toplantısının ardından “Candaroğlu Başkenti Kastamonu’da Kültürel Mirasın Korunmasında Yeni Gelişmeler” konulu bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda Başkan Babaş, Kastamonu’nun tarihi ve kültürel değerleriyle birlikte il genelinde yapılan çalışmalar hakkında katılımcılara bilgiler aktardı. Meclis Toplasının sona ermesiyle Vali Yaşar Karadeniz ve Belediye Başkanı Tahsin Babaş, toplantıya katılan davetlileri tarihi ve kültürel mekanları gezdirdi.