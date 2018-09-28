Tarihi Kentler Birliği'nden Kastamonu Belediyesine ödül

Belediye Başkanı Tahsin Babaş'ın başlattığı tarihi seferberlik kapsamında üç yılda hızlanan çalışmalar doğrultusunda Kastamonu Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği'nden üçüncü ödülünü aldı.

Yaptığı çalışmalar doğrultusunda 2016 yılında Tarihi Kentler Birliği Proje Ödülü'ne layık görülen Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, 2017 yılında ise Süreklilik Ödülü kazanmıştı. Başkan 2018 yılı içerisinde yapılan değerlendirme sonucunda da Süreklilik Ödülü kazandı.

Bu yıl 17'ncisi gerçekleştirilen ‘Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması” kapsamında Kastamonu Belediyesi Şeyhoğlu, Atabey, Çatlakoğlu, Keskinler Konaklarının ve Aşir Efendi Hanının Restorasyon projeleriyle Süreklilik ödülü kazandığı açıklandı.

62 belediyeden 123 proje ve uygulamanın katıldığı yarışmada 5 farklı kategoride dereceye giren belediyelere ödülleri, 15 Kasım Perşembe günü Antalya'da gerçekleşen YAPEX Restorasyon Fuarı'nda düzenlenecek töreni ile verilecek.

“Hedefimize emin adımlarla yürüyoruz”

Kastamonu'nun kurtuluşunun her fırsatta tarihinde saklı olduğunu ifade eden Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, “Biz bir hedef belirledik. Dünya Kültür Miras Listesi hedefi. Bu doğrultuda önemli adımlar atıyoruz. Tarihi Kentler Birliği ve ÇEKÜL Vakfımız da bu adımları ödüle layık görüyor. Üç yılda üç ödül kazandık. Attığımız adımların doğru olduğunu biliyoruz. Her tamamladığımız ve şehrimize kazandırdığımız eserin ilimize katkı sağladığını biliyoruz. Bundan dolayı çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz” diye konuştu.

Bu güne kadar tarihi ve kültürel mirasımızı ayağa kaldırmak adına yaklaşık 40 milyon TL'nin üzerinde bir yatırımın Belediye tarafından yapıldığını da söyleyen Başkan Babaş, “Tabi yapılan çalışmaların ÇEKÜL ve Tarihi Kentler Birliği tarafından takdir edilmesi bizlerinde şevkini arttırıyor. Biz bugün tarihi konaklarımızı, çarşılarımızı, meydanlarımızı ve mahallelerimizi ayağa kaldırmakla kalmıyor onlara birer fonksiyon yüklüyoruz. Ecdat yadigarı eserlerimizi gelecek nesillerimize en doğru şekilde aktarmak istiyoruz. Bu yol çok uzun ve zorlu olsa da inanç ve azimle hedefimize ulaşacağız” dedi.

Jüri sonuçlarına göre 1 Koruma Büyük Ödülü, 3 Jüri Özel Ödülü, 8 Proje, 8 Uygulama, 11 Süreklilik ve 31 Başarı dalında proje ödüle değer görüldü.