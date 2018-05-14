Tartıştığı eşini 17 yerinden bıçaklayan zanlı, adliyeye sevk edildi

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da Hükümet Caddesi üzerinde boşanmak üzere olduğu eşi 21 yaşındaki A.Ü.’yü barışma talebini geri çevirdiği gerekçesiyle 17 yerinden bıçaklayan E.Ü. (28), olayı gerçekleştirdikten sonra kaçmaya çalıştı. Bu esnada çevrede bulunan vatandaşlar tarafından yakalanan E.Ü., çevredekiler tarafından darp edilerek linç edilmek istendi. Vatandaşların elinden polis ekiplerinin kurtardığı E.Ü., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanedeki muayenesinin ardından taburcu edilen E.Ü., emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından E.Ü., güvenlik önlemleri arasında adliyeye sevk edildi.

Boşanmak üzere olduğu eşinin bıçaklı saldırısı sonrası ağır yaralanan A.Ü. ise, kaldırıldığı Kastamonu Devlet Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.