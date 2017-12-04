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04 Aralık 2017 13:14

Taşköprü Bedensel ve Zihinsel Engelliler Yardımlaşma Derneği hizmete açıldı

Taşköprü Bedensel ve Zihinsel Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Taşköprü Belediyesi’nin desteğiyle ilçede hizmete açıldı.

Taşköprü Bedensel ve Zihinsel Engelliler Yardımlaşma Derneği hizmete açıldı

04 Aralık 2017 13:14


3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında Taşköprü’de Tekke Mahallesi Şehit Adem Akman Sokak’ta Taşköprü Belediyesi’ne ait binada hizmete giren Taşköprü Bedensel ve Zihinsel Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin açılışı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Taşköprü Halk Eğitim Merkezi İşitme Engelliler Kursu kursiyerleri ise işaret dili ile İstiklal Marşını söyledi. Programın açılış konuşmasını Dernek Başkanı Tevfik Seferoğlu yaptı.


Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ise, “Engelli kardeşlerimizi bir gün değil, her gün önemsemeliyiz. Derneğimizin aracılığıyla artık engelli kardeşlerimize daha kolay ulaşıp, daha yakından hizmetlerimiz artarak devam edecek. Tüm engelli ailelerimize buradan açık çek veriyorum. Her zaman kapımız sonuna kadar açık” dedi.


Taşköprü Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel de, Taşköprü Belediyesi’ni gerek engelli vatandaşlara yönelik gerekse diğer hizmetlerinden dolayı tebrik ederek kendilerinin de her zaman engelli ailelerin ve vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.


Konuşmaların ardından Taşköprü Bedensel ve Zihinsel Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin açılış kurdelesi kesildi. Daha sonra engelli aileleri Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan’a çiçek takdim etti.




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