Taşköprü Belediyesi 2. Uluslararası Resim Çalıştayı başladı

Uluslararası Resim Çalıştayı başladı.

10 ülkeden 22 sanatçının katılımıyla başlayan çalıştayda sanatçılar, 1 hafta boyunca ilçenin çeşitli mekanlarını resmedecekler.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, ressamların atölye çalışmaları sırasında ziyaret etti. Ziyarette güzel eserlerin çıkmaya başladığını görmekten mutluluk duyduğunu belirten Başkan Arslan, 10 ülkeden katılan 22 sanatçıya başarılar dilerken 14 Temmuz Cuma günü Cumhuriyet Meydanı’nda ortaya çıkan eserlerden oluşan resim sergisine tüm Taşköprülü ve Kastamonulu hemşerilerini davet etti.

Çalıştayın küratörlüğünü yürüten Aynur Açıkgöz Kaplan ise, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan’a sanata ve sanatçıya verdiği destekten dolayı teşekkür ederek verimli bir çalıştay geçireceklerine inandıklarını ifade etti.