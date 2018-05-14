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14 Mayıs 2018 15:51

Taşköprü Belediyesi Ramazana hazır

Taşköprü Belediyesi Ramazan ayı hazırlıklarını tamamladı.

Taşköprü Belediyesi Ramazana hazır

14 Mayıs 2018 15:51


Ramazan ayında da her akşam 250 kişiye iftar yemeği verecek olan Taşköprü Belediyesi, 1 ay süresince ihtiyaç sahibi bin aileye gıda kartı yardımında bulunacak. Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, kuracakları iftar çadırında ihtiyaç sahibi vatandaşlar için her gün 250 kişilik iftar verileceğini ve Belediyenin öncülüğünde gerçekleşen iftar yemeklerini her gün akşam hayırsever bir Taşköprülü vatandaşın üstleneceğini kaydetti.


Her akşam bir hayırsever vatandaşın ya da sivil toplum örgütünün, iftar yemeğinin verilmesine katkıda bulunacağını açıklayan Arslan, “İsteyen hayır sahipleri gelip iftar yemeğini burada açabiliyor, ayrıca muhtarlarımızın belirleyeceği ihtiyaç sahibi kişilere ramazan ayı boyunca gıda kartı uygulamasıyla yardımlarımız sürecek” dedi.


Arslan, “Amacımız güzel ilçemiz Taşköprü’de 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayını hep birlikte hemşerilerimizle birlik ve beraberlik içerisinde geçirebilmek” şeklinde konuştu.


Ramazan etkinlikleri kapsamında ayrıca 5.’si düzenlenecek olan Şehri Ramazan etkinlikleri ile 4.’sü gerçekleşecek olan Mahalle iftarları uygulaması da devam edecek.




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