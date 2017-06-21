Taşköprü Belediyesi, Şehri Ramazan etkinlikleri sona erdi

Şehri Ramazan etkinlikleri çeşitli aktivitelerle tamamlandı. Taşköprü’de Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen etkinlikler kapsamında Taşköprülüler için Hacivat-Karagöz gösterisi, illüzyon gösterisi, çocuklar için yarışmalar, semazen gösterisi ve animasyon gösterileri, tasavvuf müziği, ortaoyunu gösterileri ve bir çok etkinlik yer aldı.

Etkinliğin final programı yağışlı hava nedeniyle Kapalı Pazar yerinde gerçekleşti. Şehri Ramazan etkinliğinin final programına katılan Taşköprü Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel ve Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, 1 hafta boyunca çocuklar başta olmak üzere Taşköprülülere güzel zaman geçirten firma yetkililerine teşekkür plaketi takdim ettiler.

Programda konuşan Belediye Başkanı Arslan, 11 ayın sultanı Mübarek Ramazan ayını tüm ilçe halkı ile birlikte coşku ile geçirdiklerini ve bu yıl dördüncü kez düzenledikleri Şehri Ramazan etkinliklerinin kültürlerine yakışan bir programla kutlamaktan ayrıca mutluluk duyduklarını kaydetti.

Tüm Taşköprü halkının ve İslam Aleminin mübarek Ramazan ayını tebrik eden Arslan, bundan sonraki yıllarda da Şehri Ramazan etkinliklerinin çeşitli aktivitelerle devam edeceğini ifade etti.

Taşköprü Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel de, Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ve ekibine düzenledikleri bu güzel etkinliklerden dolayı teşekkür ederek vatandaşların Kadir Gecesi’ni ve Mübarek Ramazan bayramlarını tebrik etti.

Programın sonunda Kaymakam Yüksel ve Başkan Arslan, çocuklara çeşitli hediyeler takdim ettiler.