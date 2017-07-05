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05 Temmuz 2017 16:04

Taşköprü Belediyesi “Yaz Spor” okulları başladı

Taşköprü Belediyesi’nin bu yıl 2.

Taşköprü Belediyesi “Yaz Spor” okulları başladı

05 Temmuz 2017 16:04

’sini düzenlediği “Yaz Spor Okulları” geniş katılımla başladı.


Taşköprü Şehir Stadyumu’nda Yaz Spor Okullarına kayıt yaptıran 560 sporcunun katılımıyla gerçekleşen açılış programına Taşköprü Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel, Hanönü Kaymakamı Mustafa Hamit Kıyıcı, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Hanönü Belediye Başkanı Serkan Uçar, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Engin Kaya, Kastamonu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Âdem Keloğlu, Taşköprüspor Kulübü Başkanı Cahit Aktaş, daire amirleri ve öğrenci velileri katıldı.


Programın açılışında konuşan Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, bu yıl 2.’sini düzenledikleri Yaz Spor Okulları’na yaklaşık 560 öğrencinin katılım göstermesinin kendilerini oldukça mutlu ettiğini ve yıl boyunca da spora ve eğitime olan desteklerinin devam edeceğini kaydetti.


Taşköprü Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel de, Taşköprü Belediyesi’ni bu güzel ve geniş katılımlı organizasyonundan dolayı tebrik ederek, bundan sonraki senelerde de katılımın ve desteklerin artacağından da emin olduğunu kaydetti.


Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Engin Kaya ise, sporun 12 ay yapılması gerektiğine dikkat çekerek, Taşköprü’de gerçekleşen bu büyük organizasyondan mutluluk duyduklarını ifade etti.


Programda Taşköprü Belediyesi tarafından Kastamonu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Adem Keloğlu’na, Taşköprüspor Kulübü tarafından ise Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan’a yıl boyunca verilen desteklerinden dolayı plaket takdim edildi.


10 ayrı branşta gerçekleşecek olan Taşköprü Belediyesi Yaz Spor Okulları’na 2003-2008 yılları arası doğumlu olan çocuklar katılabiliyor. Yaz Spor Okulları’na Taşköprüspor Kulübü, Taşköprü Liderspor Kulübü ve İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü de katkı veriyor.


Futbol, basketbol, voleybol, badminton, kick boks, taek-wondo, yüzme, cimnastik ve güreş branşlarında açılacak olan ve en fazla iki branşın seçilebildiği yaz spor okulları yaklaşık 6 hafta sürecek.


Programın sonunda Taşköprü Belediyesi tarafından öğrencilere dondurma ve su ikram edildi.




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