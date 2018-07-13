Taşköprü Belediyesi Yaz Spor Okulları başladı

Taşköprü Kapalı Spor Salonu’nda Yaz Spor Okullarına kayıt yaptıran 800 sporcunun katılımıyla gerçekleşen açılış programına, Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Taşköprü Kaymakamı Ahmet Nuri Demir, AK Parti İl Başkanı Doğan Ünlü, Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Hanönü Belediye Başkanı Serkan Uçar, İl Gençlik ve Spor Müdürü, Erdoğan Akbıyık, Taşköprü daire amirleri ve çok sayıda veli katıldı.

"İçinizden Messiler, Ronaldo’lar çıkacak”

Programda konuşan Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, “Okullar tatil, hepimiz sevinçliyiz. Fakat tatili de boş geçirmemek lazım. Yapacağınız çok güzel faaliyetler var. Abileriniz ablalarınız sınavlar nedeniyle sporsal etkinliklere gerekli zamanını ayıramıyorlar. Sizler çok şanslısınız. Bu salonu da kapalı olmaktan çıkartmışlar ve hizmetinize açmışlar. Yaz boyunca 800 öğrencinin bu hizmeti alması büyük bir hizmet. Eminim ki içinizden Messiler, Ronaldo’lar çıkacak. Derslerinizde olduğu gibi spordaki başarının da disiplinden geçtiğini unutmayalım. Böyle bir organizasyonu hayata geçiren Taşköprü Belediyemiz, Gençlik Spor İlçe Müdürlüğümüz ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nü tebrik ediyorum” dedi.

“9 branşta 800 sporcu faydalanacak”

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan da, “Belediyecilik sadece yol, su parke işleri yapmak değil. Gençlerimiz arasındaki birlik beraberlik ve dayanışmayı arttırmak amacıyla 3 yıldır Yaz Spor Okulları etkinliğini düzenlemekteyiz. Bu tesisler kullanıldıkça önem taşır. Bu yıl 9 branşta 800 öğrencimiz Yaz Spor Okullarımızdan faydalanacak. Bundan sonrada benzer etkinliklerimiz ve spora olan desteğimiz devam edecek” şeklinde konuştu.

Daha sonra yüzme kursuna katılan öğrenciler tarafından gösteri düzenlendi. Programın sonunda Taşköprü Belediyesi tarafından öğrencilere dondurma ve su ikram edildi.