Diğer
Kategoriler
13 Temmuz 2018 16:02

Taşköprü Belediyesi Yaz Spor Okulları başladı

Taşköprü Belediyesi’nin bu yıl 3’üncüsünü düzenlediği “Yaz Spor Okulları” geniş katılımla başladı.

Taşköprü Belediyesi Yaz Spor Okulları başladı

13 Temmuz 2018 16:02


Taşköprü Kapalı Spor Salonu’nda Yaz Spor Okullarına kayıt yaptıran 800 sporcunun katılımıyla gerçekleşen açılış programına, Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Taşköprü Kaymakamı Ahmet Nuri Demir, AK Parti İl Başkanı Doğan Ünlü, Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Hanönü Belediye Başkanı Serkan Uçar, İl Gençlik ve Spor Müdürü, Erdoğan Akbıyık, Taşköprü daire amirleri ve çok sayıda veli katıldı.


"İçinizden Messiler, Ronaldo’lar çıkacak”


Programda konuşan Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, “Okullar tatil, hepimiz sevinçliyiz. Fakat tatili de boş geçirmemek lazım. Yapacağınız çok güzel faaliyetler var. Abileriniz ablalarınız sınavlar nedeniyle sporsal etkinliklere gerekli zamanını ayıramıyorlar. Sizler çok şanslısınız. Bu salonu da kapalı olmaktan çıkartmışlar ve hizmetinize açmışlar. Yaz boyunca 800 öğrencinin bu hizmeti alması büyük bir hizmet. Eminim ki içinizden Messiler, Ronaldo’lar çıkacak. Derslerinizde olduğu gibi spordaki başarının da disiplinden geçtiğini unutmayalım. Böyle bir organizasyonu hayata geçiren Taşköprü Belediyemiz, Gençlik Spor İlçe Müdürlüğümüz ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nü tebrik ediyorum” dedi.


“9 branşta 800 sporcu faydalanacak”


Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan da, “Belediyecilik sadece yol, su parke işleri yapmak değil. Gençlerimiz arasındaki birlik beraberlik ve dayanışmayı arttırmak amacıyla 3 yıldır Yaz Spor Okulları etkinliğini düzenlemekteyiz. Bu tesisler kullanıldıkça önem taşır. Bu yıl 9 branşta 800 öğrencimiz Yaz Spor Okullarımızdan faydalanacak. Bundan sonrada benzer etkinliklerimiz ve spora olan desteğimiz devam edecek” şeklinde konuştu.


Daha sonra yüzme kursuna katılan öğrenciler tarafından gösteri düzenlendi. Programın sonunda Taşköprü Belediyesi tarafından öğrencilere dondurma ve su ikram edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KASTAMONU HABERLERİ
KASTAMONU HAVA DURUMU
26
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç