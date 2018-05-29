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29 Mayıs 2018 11:46

Taşköprü Belediyesi’nden 2 bin 500 kişilik mahalle iftarı

Taşköprü Belediyesi, mahalle iftarında 2 bin 500 kişiye iftar verdi.

Taşköprü Belediyesi’nden 2 bin 500 kişilik mahalle iftarı

29 Mayıs 2018 11:46


Kültürel ve sosyal etkinlikleri kapsamında Taşköprü Belediyesi, bu yıl 4.’sünü düzenlediği mahalle iftarlarını da sürdürüyor. 14 mahallede gerçekleşecek olan iftar programları Bahçelievler Mahallesi ile devam etti. Şehit Adem Yılmaz Sokak’ta gerçekleşen 2 bin 500 kişilik iftar yemeğine AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Erol, daire amirleri, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Ramazan’ı şerifin birlik ve beraberlik duygularının güçlendiği önemli bir zaman dilimi olduğuna değinen AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü, gerek Taşköprü’ye gerekse Kastamonu’ya yatırımların artarak gelmesi adına çıktıkları yolda Taşköprülülerden destek istedi.




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