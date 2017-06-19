Taşköprü Belediyesi’nden bin 100 kişiye gıda yardımı

Taşköprü’de mahalle muhtarlarının belirledikleri ve ihtiyaç sahiplerine yönelik gıda kartı verilerek yapılan yardım Taşköprü Belediyesi Beyaz Masa bürosunda başladı. Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan’ın da konuyla yakından ilgilendiği gıda kartı uygulamasında vatandaşlara ihtiyaçları doğrultusunda marketten alışveriş yapabilmelerine yönelik 100 TL’lik yardımda bulunuyor.

Yardımlar hakkında bilgi veren Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, "Mübarek Ramazan ayının birlik beraberlik ve paylaşma duygularının en üst seviyeye çıktığı kutsal bir ay. Biz de belediye olarak Ramazan ayı vesilesiyle her akşam ihtiyaç sahibi 250 kişiye iftar yemeği veriyoruz. Ay boyunca toplamda bin 100 kişiye gıda kartı yardımında bulunduk" dedi.

İhtiyaç sahibi vatandaşlar ise kendilerine verilen gıda kartlarıyla marketten ihtiyaçlarını giderebilmelerine yardımcı olan Başkan Arslan’a teşekkür ettiler.