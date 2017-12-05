Diğer
Kategoriler
05 Aralık 2017 17:01

Taşköprü Belediyesi’nden şehitlere vefa

Taşköprü Belediyesi, vatan uğruna gözünü kırpmadan canını veren Taşköprülü şehitlerin isimlerinin yer aldığı “Taşköprü Şehitleri” isimli kitabı yayın hayatına kazandırdı.

Taşköprü Belediyesi’nden şehitlere vefa

05 Aralık 2017 17:01


Osmanlı-Rus Savaşları’ndan (93 Harbi) başlayıp, Cumhuriyet dönemi terör şehitlerine kadar olan Taşköprülü şehitlerin resmi kaynaklara göre isimlerinin ve bilgilerinin yer aldığı ve Taşköprü Belediyesi’nin katkılarıyla Türkiye Yazarlar Birliği İzmir Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi ve Yerel Tarih Araştırmacısı Levent Ertekin’in hazırladığı kitap 320 sayfadan oluşuyor.


Konuyla ilgili konuşan Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, “Cennet vatanımızda huzurlu, mutlu ve güvenli bir hayat sürüyorsak bu, dün toprak ve bayrak için gözünü kırpmadan canını feda edenlerin ödediği bedelin karşılığıdır. ‘TaşköprüŞehitleri’ isimli eserin, şehitlerimize toprağın üstünde yaşayanların teşekkürü olacağını ümit ediyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KASTAMONU HABERLERİ
KASTAMONU HAVA DURUMU
0
°
C
Kar Yağışlı
  • Çarşamba
    Kar Yağışlı
    0°C
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    3°C
  • Cuma
    Sisli
    3°C
  • Cumartesi
    4°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç