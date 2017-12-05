Taşköprü Belediyesi’nden şehitlere vefa

Osmanlı-Rus Savaşları’ndan (93 Harbi) başlayıp, Cumhuriyet dönemi terör şehitlerine kadar olan Taşköprülü şehitlerin resmi kaynaklara göre isimlerinin ve bilgilerinin yer aldığı ve Taşköprü Belediyesi’nin katkılarıyla Türkiye Yazarlar Birliği İzmir Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi ve Yerel Tarih Araştırmacısı Levent Ertekin’in hazırladığı kitap 320 sayfadan oluşuyor.

Konuyla ilgili konuşan Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, “Cennet vatanımızda huzurlu, mutlu ve güvenli bir hayat sürüyorsak bu, dün toprak ve bayrak için gözünü kırpmadan canını feda edenlerin ödediği bedelin karşılığıdır. ‘TaşköprüŞehitleri’ isimli eserin, şehitlerimize toprağın üstünde yaşayanların teşekkürü olacağını ümit ediyorum” dedi.