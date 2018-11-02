Taşköprü Belediyesi'nin eğitime verdiği destek devam ediyor

Taşköprü Belediyesi'nin Kültür ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle düzenlediği Taşköprü 2. Çocuk Kitapları Günleri etkinliği başladı.

Taşköprü Kültür Merkezi'nde gerçekleşen 2. Çocuk Kitap Günleri etkinliğine Taşköprü Kaymakamı Ercan Çiçek, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kapucuoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Erol ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Programın açılışında konuşan Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, “Okuma alışkanlığının gelişmesinin topluma, insanlığa ne kadar yararlı olduğunu belirtmek istiyorum. İlçede düzenlemiş olduğumuz bu tarz etkinlikler bizleri mutlu ediyor. Okuma bilincini kazandırmanın en önemli kurgusu çocukluktan gelen alışkanlıktır” dedi.

Taşköprü Kaymakamı Ercan Çiçek de, “Çocuklarımızın bu yaşta okudukları kitaplarla ileride önemli faydalar sağlayacak ve çocuklarımız kitaplara önem verirlerse ileride faydasını görecekler. İlçemize açılan kitap günleri etkinliği hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Kaymakam Çiçek ve Başkan Arslan, öğrencilerle birlikte açılış kurdelesini kestikten sonra kitap fuarını birlikte gezip yazarlardan kitaplar hakkında bilgi aldılar.