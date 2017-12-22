Taşköprü Doğalgaz’a kavuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 22 Mart 2017 tarihindeki Kastamonu ziyaretinde verdiği talimatın ardından Taşköprü Belediyesi ile Kargaz arasında yapılan protokol kapsamında Taşköprü ilçesine doğalgaz verilmeye başlandı.

Taşköprü ilçesine ilk kez doğalgaz verilmesi nedeniyle tören düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

“2018 yılı sonunda Taşköprü’de doğalgaz ulaşmayan ev kalmayacak”

Taşköprü Atatürk Ortaokulu Halk Oyunu ekibinin de sahne aldığı programda konuşan Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, “Mübarek bir günde ilçemiz adına tarihi bir olaya tanıklık etmek için toplanmış bulunmaktayız. Hayallerin gerçek olduğu bir ilçedeyiz. Hayalleri olmayanın hedefleri olmaz. Biz 2014 yılında Taşköprülü hemşerilerimize yapacağımız vaatleri sunduğumuzda hayal dediler ve bizler hayal ettik hayallerimizde Doğalgaz, İçme Suyu ve Organize Sanayi vardı. Şuan hepsi gerçekleşiyor. İlk olarak doğalgazımızı sizlerin huzurunda yakıyoruz. Cumhurbaşkanımızın destekleriyle doğalgazı Taşköprü’müze kazandırdık. Belediye Başkanlığı gibi bir görevde önemli olan onurlu bir iş yaparak dua almaktır ve ilçenin gelecekteki kaderini belirlemektir. Bir ilçe nüfusu kadar nüfusu muhtarlarımızın, siyasi parti temsilcilerimizin, gurbetteki hemşerilerimizin ve halkımızın desteğiyle ilçemize getirdik. Bende bu işte bir neferlik yapmaya çalıştım” dedi. Depolamayla doğalgaz gelir mi diyenler oluyor, benzer yönde çeşitli spekülasyon yapanlar var. Bunlar sanırım ilçenin doğalgaza kavuşmasını istemeyenlerdir diye düşünüyorum. 2018 yılı sonunda Taşköprü’de doğalgaz ulaşmayan ev kalmayacak. Ayrıca 2018 yılında ishale hattının ihalesi yapıldı. Hasanlı Göletinden içme suyuna kavuşacağız. Ayrıca yapımı devam eden Şehirlerarası Otobüs Terminali de 2018 yılında tamamlanacak. Taşköprü OSB’de de ön yer tahsisine başlanılmış olup kısa sürede Taşköprü OSB’de fabrika bacaları yükselecek” dedi.

Son olarak Kastamonu ziyaretlerinde talimat vermesinin ardından kısa sürede doğalgaza kavuşmasından büyük mutluluk duyduğunu belirten Başkan Arslan, “Bu konuda desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Başkanımız Binali Yıldırım’a, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanımız Berat Albayrak ve hükümetimize, AK Parti Kastamonu Milletvekillerimize, il ve ilçe teşkilatımız ile tüm emeği geçenlere ilçe halkım adına şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

Arslan, Taşköprü halkının hak ettiği tüm projeleri hayata geçirmek için gece gündüz demeden çalışmalarının devam edeceğinin altını çizdi.

“Taşköprü hayal edilen doğalgaza kavuştu”

Taşköprü Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel de, “Bugün burada ilçe halkı olarak büyük bir güne imza atıyoruz Yıllarca beklenen doğalgaza kavuşma heyecanını yaşıyoruz. Beklenen gün gelecekse çekilen çile kutsaldır. Taşköprü ilçemiz bu hizmeti hak ederek, Belediye Başkanımızın da yoğun çabaları sonunda mübarek günde doğalgazı yakma töreninde bir araya geldik. İlk önce büyük gayretlerle kısa bir zaman içerisinde muhtarlarımızla, dernek başkanlarımız ile iletişime geçilerek nüfus aşımı gerçekleştirildi. Tabi ki de doğal gazın Taşköprü’ye getirilmesinde en büyük pay hükümetimizindir. 22 Mart 2017 tarihinde Cumhurbaşkanımızın ilimizi ziyaretlerinde verdiği açıklamada hepimiz sevindik ve Cumhurbaşkanımızın dediği gibi bu yılsonunda Taşköprü’ye doğalgaz gelecek demesiyle bütün çalışmalara başlanıldı ve hayal edilen doğalgaz Taşköprü’de yanmaya başladı. Ben başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere hükümetimize, Milletvekillerimize, Belediye Başkanımıza ve tüm emeği geçenlere emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“9 ayda Taşköprü’yü doğalgazla buluşturduk”

Kargaz Genel Müdürü Kasım Kahraman ise, şunları kaydetti: “Bakamız Berat Albayrak’la geçtiğimiz mart ayında konuşmamızda Taşköprü’ye bu yılsonuna kadar doğalgaz gelmesini istiyoruz diyerek rica da bulundu. Cumhurbaşkanımız da ilimizi ziyaretlerinde bu yılsonuna kadar Taşköprü’ye doğalgaz verilecek talimatı verdi. 9 ay içerisinde bir ilçeye doğalgaz gelmesi mümkün değil ama gayretlerimiz ve Cumhurbaşkanımızın talimatı ve yoğun çalışmalarımızla kısa bir zaman içerisinde Taşköprü’ye doğalgazı kavuşturduk. Burada bu mutlu günde sizlerin huzurunda ve ilk doğalgazımızı yakma sevincindeyiz. Taşköprü ilçemizin hemen doğalgaza kavuşması için bütün çabalarımızla tırlarla getirdiğimiz taşıma sistem ile birlikte doğalgaz Taşköprü’ye verildi. Boru hattı çalışmalarımızın devam edeceğini belirterek 2018 yılı sonunda tüm ilçemizde doğalgaz kullanılacaktır. Şu an taşımalı sistem ile evinin önünde doğalgaz hat geçen bütün herkes bu yıl doğalgaz kullanılabilecek. Evlerimizde doğal gaz kullanılmak için evlerimizin önüne servis hattı konulması gerekirken abone merkezimize gelerek vatandaşlarımızın abone olması gerekiyor. Belediye Başkanımız bugün bir ricada bulunarak abone olacak vatandaşlarımızın evlerinin önüne de gaz kutularını koyalım onlarda bu sene doğalgazı kullansın dedi. Başkanımızın bu ricasını kırmayarak abone olacak evlere de servis hattı bağlanarak bu yıl doğal gaz kullanabilecekler”

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan meşaleler doğalgaz kullanılarak yakıldı. Programın sonunda Taşköprü Belediyesi tarafından vatandaşlara keşkek ikram edildi.