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06 Ocak 2017 17:24

Taşköprü halkından Halep’e yardım

Taşköprü halkından Halep’e yardım

06 Ocak 2017 17:24

Taşköprü Belediyesi ve Türk Kızılayı Taşköprü Şubesi’nin ortaklaşa olarak düzenlediği “Halep’e Yardım Kampanyası”na Taşköprü halkı büyük ilgi gösterdi.
Halep mağdurları için düzenlenen ve 6 Ocak Cuma günü sona erecek olan kampanyaya, Taşköprü halkı büyük ilgi gösterdi. Yardım kampanyasına yeni bot, mont ile battaniye, konserve, kuru gıda, bebek maması ve bebek bezi gibi malzemelerin yanı sıra nakit para yardımında bulunuldu.
Yardımlar için Taşköprü halkına teşekkür eden Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Halep’te Müslüman kardeşlerinin yaşadığı drama Millet ve ümmet olarak kayıtsız kalmamak adına düzenledikleri kampanyaya Taşköprü halkının gösterdiği ilgiden dolayı büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.
Türk Kızılayı Taşköprü Şubesi Başkanı Hüseyin Seven ise, Halep’te bir insanlık dramı yaşandığını ve Taşköprülüler olarak buradaki kardeşlerine bir nebzede olsa yardımlarının dokunmasının mutluluk verici olduğunu kaydetti.
Vatandaşların ise nakdi yardımlarını Ziraat Bankası Taşköprü Şubesi’nin 9232957 - 5001 nolu hesabına ve Halk Bankası Taşköprü Şubesi’nin 10260081 nolu hesaplarına yatırılabileceği, malzeme yardımının ise Karasait Cami yanında bulunan toplama merkezine ulaştırılabileceği belirtildi.



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