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26 Aralık 2017 13:39

Taşköprü OSB Müteşebbis heyeti toplandı

Taşköprü Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti, Kastamonu Valiliği Toplantı Salonu’nda gerçekleşti.

Taşköprü OSB Müteşebbis heyeti toplandı

26 Aralık 2017 13:39


Gündeminde 2018 bütçesi görüşülen Taşköprü OSB’de alt yapı çalışmaları, doğalgaz çalışmaları ve diğer harcamalarla ilgili 603 bin 500 TL’lik tahmini bütçe onaylandı.


Taşköprü OSB Yönetim Kurulu Başkanı ve Taşköprü Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, yürütülen çalışmalarla ilgili heyete bilgiler verdi.


Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, 2018 yılında Taşköprü OSB’de alt yapı çalışmaları ve doğalgaz çalışmalarının aynı sıra DSİ tarafından taşkın korumalar gibi hummalı çalışmalar yapılacağını ve akabinde de amaçlarının kısa sürede Taşköprü OSB’de fabrikaların kurulmasını sağlamak olduğunu ifade etti.




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