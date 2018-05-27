Taşköprü OSB’nin alt yapı ihalesi 5 Haziran’da yapılacak

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 5 Haziran tarihinde saat 10.00’da Bakanlık Yeni Hizmet Binası 159 numaralı Toplantı Salonu’nda ihale yapılacak olup 11.8 milyon TL keşif bedelli olan ihale yapım işi 1 yılda tamamlanacak.

“Taşköprü’nün geleceğine yön verecek”

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, uzun uğraşlar sonucu Taşköprü’nün geleceğine yön verecek olan Organize Sanayi Bölgesi çalışmasında alt yapı ihalesinin önümüzdeki günlerde yapılacak olmasından ilçe halkı olarak mutluluk duyduklarını belirtti.

Arslan, “Ayrıca bu ihale ile Taşköprü OSB’ye ait 43.8 hektarlık alanda; yol, içme suyu, atık su, yağmursuyu, atık su paket arıtma tesisi, telekom altyapı şebekesi, 1000 metreküp prizmatik servis deposu ve kamera sistemi inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım işi üzerine gerçekleşecek” dedi.

“Taşköprü’de fabrika bacaları yeniden tütecek”

Hayal gibi görülen Taşköprü OSB’nin kısa sürede tamamlanıp ilçede fabrika bacalarının yeniden tüteceğini vurgulayan Başkan Arslan, Taşköprü OSB’nin sadece ilçenin bugünkü istihdamına değil gelecekteki gelişimine de katkı sağlayacağını ifade etti.

Arslan, şöyle konuştu: “Taşköprü OSB’nin bu aşamaya gelmesinde büyük katkısı olan Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Başbakanımız Sn. Binali Yıldırım’a, kabine üyelerimize, AK Parti Kastamonu Milletvekillerimiz Hakkı Köylü, Metin Çelik ve Murat Demir’e, AK Parti İl ve ilçe başkanlarımıza ve teşkilatlarımıza ilçe halkım adına teşekkürü bir borç biliyorum”