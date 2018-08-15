Taşköprü’de 10. Tarım Fuarı’nın açılışı yapıldı

’si düzenlenecek olan Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali etkinlikleri kapsamında 10. Pompeiopolis Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nın açılışı yapıldı.

Cuma Pazarı alanında açılışı yapılan Tarım Fuarı, İlçe Müftüsü Kahraman Yaman’ın yaptığı duanın ardından kurdelesi kesildi. Programa, Taşköprü Kaymakam Vekili ve Hanönü Kaymakamı Mustafa Hamit Kıyıcı, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Belediye Meclis üyeleri ve kurum amirleri katıldı.

Açılış programı sonrası ise protokol traktör ve zirai alet satan firmaları gezdi. Sarımsak Festivali boyunca traktör ve zirai aletlerin sergilenmesi devam edecek.