Taşköprü'de 2 bin kişiye aşure ikram edildi

Taşköprü Cumhuriyet Parkı'nda düzenlenen aşure programına Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Taşköprü Kaymakamı Ercan Çiçek, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Taşköprü İlçe Garnizon Komutanı Binbaşı İbrahim Coşkun, Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Çorbacı, daire amirleri, Belediye Meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda konuşan Vali Karadeniz, aşurenin paylaşmak olduğunu belirterek, bu günün İslam Aleminin birlik, beraberlik içerisinde olmasına da vesile olmasını temenni etti.

Vatandaşlar ise aşure programına yoğun ilgi gösterdi. Konuşmanın ardından Vali Karadeniz ve Başkan Arslan, vatandaşlara aşure ikram etti.