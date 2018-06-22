Taşköprü’de 55 kişi daha iş başı yapacak

Taşköprü ilçesinde çevre temizliği, altyapı yenilemesi ve park düzenlemesi işlerinde, toplum yararına program kapsamında 55 kişi daha istihdam edilecek.

25 Haziran Pazartesi günü başlayacak başvurular, 29 Haziran Cuma günü mesai bitimine kadar Taşköprü Belediyesi İŞKUR Hizmet Noktası’na şahsen yapılacak. Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, ilçede istihdam anlamında büyük katkı sağlayan İŞKUR projelerinin önemine değinerek 51 kişinin geçtiğimiz aydan itibaren 6 ay süreliğine iş sahibi olmasından mutluluk duyduğunu ve 55 kişilik daha projelerinin İŞKUR tarafından kabul edildiğini ve kısa süre de 55 kişinin daha 6 ay süreliğine işbaşı yapacağını ifade etti.

Projenin protokolü Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ile İŞKUR Kastamonu Müdürü Dilek Şehnaz Aşıcı arasında imzalandı.