Taşköprü’de 74 binanın cephesi iyileştirilecek

Tescilli, tescilsiz bina ayrımı yapılmaksızın 74 bina için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yaklaşık 1 milyon TL’ye ihale edilen projenin yüklenici firma ile sözleşmesi yapılarak çalışmalara başlandı. 2018 yılı içerisinde 74 binanın projesi tamamlanacak olup, projesi tamamlanan kısımların cephe uygulamaları aynı yıl içerisinde etap etap gerçekleşecek. Bu kapsamda ilçede sosyal ve kültürel yönden Beypazarı, Safranbolu ve Odunpazarı seviyelerine ulaşması hedefleniyor. Böylece proje doğrultusunda ilçede yerli ve yabancı turist ziyaretleri ve ev pansiyonculuğunun da ivme kazanması bekleniyor. Proje kapsamında tarihi evlerin yoğunlukta olduğu Ağalar Sokak, Göcenler Sokak, Delibeyoğlu Sokak, Zımbıllı Sokak ve Tepe Sokak’ta sokak sağlıklaştırması yapılacak.

“74 bina ayağa kalkacak”

Taşköprü’de 74 binanın restore edilerek ayağa kaldırılacağını belirten Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, “Geçtiğimiz günlerde protokolüimzalanan ecdadın konaklarını ve tarihimizi ayağa kaldırarak gelecek kuşaklara aktarmak için son derece önemli bulduğumuz eski tescilli yapıların özellikle Sokak Sağlıklaştırması Projesi kapsamında ihalesi yapıldı ve bu proje ile 74 binanın bulunduğu tarihi sokaklar ayağa kalkacak. Geçtiğimiz aylarda Genel Müdürlük düzeyinde ilçemize yapılan ziyaretlerde faaliyet alanlarının yerinde incelendi ve bu projenin bir yıl içinde bitmesi hedefleniyor. Yaptığımız yeni görüşmelerde ise Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt ile yaptığımız görüşmeler neticesinde özellikle Taşköprü’de bu projenin 2-3 etaba bölünmesi ve ilk etabın 2018 yılı sonuna kadar hayata geçmesi talimatı verildi. Vatandaşlarımıza bulunduğumuz taahhütlerimizin dışında sokak sağlıklaştırması konusunda da çok önemli bir mesafe kaydetmiş durumda bulunmaktayız. Bu sayede hem tarihi konaklarımızı gelecek kuşaklara taşımada hem de ev pansiyonculuğunun önünün açılması açısından da önem arz ettiği için ayrıca sevinçliyiz” dedi.

“Hedefimiz, tüm tarihi varlıkları koruyup gelecek kuşaklara aktarmak”

Taşköprü’de Cumhuriyet Meydanı’nda başladıkları cephe iyileştirmelerinin de önümüzdeki yıl devam edip tamamlanacağını ifade eden Başkan Arslan, “Özellikle şehir merkezindeki Kentsel Sit Alanının bulunduğu çarşı içinde de Koruma Kurulu’ndan onaylattıkları projeler de artık hayata geçecektir. Tescilli yapılarda yanlarında bulunan diğer yapılarda koruma kurulunun belirttiği imar şartlarına uygun olarak yapılabilecek ve bu çarşıda da cephe ve uyum noktasında da düzen noktasında da önemli çalışmalar önümüzdeki süreçte devam edecektir. İlçemizdeki tüm tarihi varlıkların korunup gelecek kuşaklara aktarılması temek hedefimiz” şeklinde konuştu.