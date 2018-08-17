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17 Ağustos 2018 17:20

Taşköprü’de 85 çocuk erkekliğe ilk adımlarını attı

Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali etkinlikleri kapsamında Taşköprü Belediyesi tarafından Toplu Sünnet Şöleni düzenlendi.

Taşköprü’de 85 çocuk erkekliğe ilk adımlarını attı

17 Ağustos 2018 17:20


Şeyh Hüsamettin Tekke Cami bahçesinde gerçekleştirilen Toplu Sünnet Şöleni’nde 85 çocuk erkekliğe ilk adımlarını attı. Duaların edildiği Sünnet Şöleni’nde konuşan Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, toplu sünnet programlarının artık festival bünyesinde geleneksel hale geldiğini belirtti. Programa katılan AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Taşköprü Kaymakamı Ahmet Nuri Demir, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Ak Parti İlçe Başkanı Hüseyin Erol, İlçe Emniyet Müdürü Metin Ilgın, İlçe Jandarma Komutanı İbrahim Coşkun, Hastane Başhekimi Hüseyin Bıyıklı ve Hastane Müdürü Bilal Başaran, çocuklara hediyeler takdim ettiler.




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