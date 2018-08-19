Taşköprü’de bisikletle şehir turu yapıldı

’si düzenlenen Uluslararası Kültür ve Sarımsak etkinlikleri kapsamında Bisikletle Şehir Turu düzenlendi.

Taşköprü Belediyesi önünden başlayan şehir turunun startını Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan verdi. Şehir turuna katılan çocuklarla birlikte hatıra fotoğrafı da çektiren Başkan Arslan, festivalin paylaşmak ve kaynaşmak açısından önemine değinerek bisiklet turuyla da festivali daha geniş alanlara yaymayı hedeflediklerini söyledi. Taşköprü Belediye Sarayı önünden başlayan şehir turu Cumhuriyet Meydanı’nda sona erdi.

Programa Taşköprü Kaymakamı Ahmet Nuri Demir, Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, daire amirleri, belediye Meclis üyeleri ve çok sayıda çocuk katıldı. Turun ardından Taşköprü Belediyesi tarafından çekilişle 5 çocuğa bisiklet, 5 çocuğa kask ve tüm çocuklara ise futbol topu hediye edildi.