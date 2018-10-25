Taşköprü'de “Buram Buram Çanakkale Destanı” konferansı düzenlendi

Dünyanın en yaşlı gazisi unvanını taşıdığı 1994 yılında, 110 yaşında iken hayatını kaybeden Gazi Hüseyin Kaçmaz'ın oğlu emekli öğretmen ve barış elçisi Turgut Kaçmaz, “Buram Buram Çanakkale Destanı” konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı.

Dünyanın en yaşlı gazisi unvanını taşıdığı 1994 yılında, 110 yaşında iken hayatını kaybeden Gazi Hüseyin Kaçmaz'ın oğlu emekli öğretmen ve barış elçisi Turgut Kaçmaz, Taşköprü Kültür Merkezinde Çanakkale Destanını anlattı. Konferansın ardından “Buram Buram Çanakkale Destanı” konulu sergide açıldı.

Babasının 1884 yılında Ereğli'nin Kestaneci Köyü'nde doğduğunu söyleyen Turgut Kaçmaz, “Babam, Balkan Savaşı'na katıldıktan sonra gönüllü olarak da Çanakkale Savaşı'na katıldı” dedi.

Babasının Çanakkale hatıralarını da paylaşan Turgut Kaçmaz, “Çanakkale, dedelerimizin temiz kanlarıyla sekiz ay on altı gün savaşın sürdüğü, Türk Milletinin iki yüz elli üç bin şehit verdiği, metre kareye altı bin merminin düştüğü kutsal bir yerdir. Çanakkale'de tarihin dönüm noktası olan çok önemli bir zafer kazanılmıştır” diye konuştu.

Öğrencilere Çanakkale'de neler hissettiklerini de soran Kaçmaz, konferansın sonunda öğrencilere çok çalışmaları nasihatinde bulundu. Kaçmaz'ın konferansı öğrenciler ve öğretmenler tarafından ayakta alkışlandı.

Konferansın sonunda Çanakkale savaşlarından kalma eserler öğrenciler tarafından gezildi. Taşköprü Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleşen konferansa Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İbrahim Coşkun, İlçe Emniyet Müdürü Metin Ilgın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kapucuoğlu, Ak Parti İlçe Başkanı Hüseyin Erol ve daire amirleri katıldı. Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Turgut Kaçmaz'a plaket ve çiçek takdim etti.